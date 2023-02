Potępienie masonerii nadal obowiązuje  

We Włoszech na nowo odżył konflikt między Kościołem i masonerią.

Abp Bruno Forte, czołowy włoski teolog i metropolita Chieti-Vasto musiał przypomnieć obowiązujące nauczanie Kościoła w tym zakresie. Jak przyznał, skłoniła go do tego publiczna działalność masonerii na terenie jego diecezji. Chodzi tu w szczególności o konferencję zorganizowaną przez miejscową lożę, pod prowokacyjnym tytułem: „Św. Franciszek: mistycyzm czy ezoteryzm”.

W takich okolicznościach abp Forte uznał za stosowne przypomnieć, że potępienie masonerii przez Kościół nadal obowiązuje. Katolicy, którzy należą do loży, są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przystępować do komunii. Komunikat archidiecezji przypomina też, że od tej reguły nie są przewidziane żadne wyjątki.

Wyjaśniono ponadto, że negatywna ocena Kościoła wobec stowarzyszeń masońskich pozostaje niezmienna, ponieważ ich zasady zawsze były uważane za nie do pogodzenia z doktryną Kościoła. Dlatego przynależność do nich pozostaje zakazana. Abp Forte odwołuje się zarówno do kanonu 1374 Kodeksu Prawa Kanonicznego, jak i jego interpretacji przez Kongregację Nauki Wiary z 1983 r.

Masoni w Chieti są oburzeni deklaracją miejscowego biskupa, która, jak twierdzą, szkaluje ich honor i zagraża ich bezpieczeństwu. Jak oświadczyła Ginevra Di Nicola, miejscowa loża odwoła się do Papieża Franciszka. Jej zdaniem deklaracja abp. Forte jest niezgodna z encykliką Fratelli tutti.