KUL - mimo 105 lat wciąż młodzieńczy

Kompasem rozwoju uczelni i jej nowoczesnego oblicza – jak zapewnia rektor – pozostaje niezmiennie Ewangelia i nauczanie Kościoła katolickiego.

– KUL tworzą także wspaniali naukowcy i nauczyciele akademiccy oraz poszukujący, zdolni i pełni pomysłów studenci i doktoranci. To również rzetelni pracownicy administracji oraz wspaniałomyślni przyjaciele naszej uczelni – dodaje ks. prof. Mirosław Kalinowski.

W niedawnej refleksji adwentowej podczas Apelu Jasnogórskiego w Częstochowie rektor przedstawił KUL jako „szkołę świadomej wiary”.

– Wiara zakłada rozumność i nie przeciwstawia się wynikom badań naukowych, ale je dopełnia, a właściwe połączenie rozumu i wiary jest wyznacznikiem prawdziwej mądrości – podkreślił, wskazując przy tym przykład Jacka Krawczyka – zmarłego w opinii świętości studenta teologii i psychologii na KUL-u.

Miarą bogactwa oferty edukacyjnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest fakt, że w obecnym roku akademickim 2023/2024 studenci rozpoczęli naukę na ponad 100 kierunkach i specjalnościach z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, technicznych i przyrodniczych, teologicznych, filozoficznych, prawnych czy medycznych. Miarą zaś nowoczesności naszej uczelni są takie propozycje jak np. kierunek lekarski, coaching i doradztwo kariery czy sztuczna inteligencja.

KUL to również szereg nowoczesnych inicjatyw, które wychodzą poza klasyczną ofertę edukacyjną, skierowaną wyłącznie do młodzieży akademickiej. Wśród trzech najciekawszych przedsięwzięć warto wymienić Centrum Studiów KUL przy Areszcie Śledczym w Lublinie, gdzie naukę – w ramach resocjalizacji – podejmują więźniowie, Centrum Polonijne z jego bogatą ofertą aż 18 kursów dla Polaków żyjących poza granicami kraju czy też najmłodsze dziecko KUL – Centrum Badań nad Dyplomacją, którego zadaniem jest prowadzenie krajowych i międzynarodowych badań naukowych nad problematyką współczesnej dyplomacji, co jest szczególnie ważne we współczesnym spolaryzowanym świecie.