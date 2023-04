Krzeszowskie sanktuarium w Minecrafcie  

Najlepiej jest pojechać do Krzeszowa osobiście, ale sanktuarium można zobaczyć także w popularnej grze komputerowej.

W krzeszowskim sanktuarium Matki Bożej Łaskawej oraz św. Józefa rozpoczyna się właśnie nowy sezon turystyczno-pielgrzymkowy. Warto skorzystać z oferty modlitwy oraz zwiedzania tego miejsca osobiście. Są jednak i tacy, którzy mając dostęp do komputera, a nie mając czasu na wyprawę do Krzeszowa, mogą to zrobić, korzystając z wielkiego cyfrowego świata Minecrafta.

Cyfrowa kopia dawnego cysterskiego opactwa, a obecnie głównego sanktuarium diecezji legnickiej, została stworzona przez Mieszka Jagosza.

Jeśli są wśród nas inni gracze, udostępniamy także link do paczki danych do pobrania, którą autor zamieścił w internecie.