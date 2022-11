Abp Szewczuk: przyszłość Ukrainy leży w trosce o dzieci wojny  

„Nasze dzieci – dzieci wojny. Stanowią one właściwie dzisiaj jedną z najwrażliwszych warstw naszego społeczeństwa. Pośród milionów uchodźców, pośród milionów wewnętrznych migrantów, prawie połowa, jeśli nie większość, to dzieci, dzieci w różnym wieku. Jak możemy zadbać o odpowiednie wychowanie oraz edukację tych z nich, które znalazły się w obcym kraju, w obcojęzycznym środowisku, a także spotykają nieznany im system szkolnej oświaty w państwie ich przebywania? Jak możemy zadbać o edukację oraz wychowanie naszych dzieci? To pytanie nie może nie dręczyć Kościoła, bo Kościół jest Matką i Nauczycielką swojego narodu. Zawsze tam, gdzie zbierają się nasze wspólnoty, nasze parafie, przy kościele wyrasta ukraińska szkoła – wskazał abp Szewczuk. – Być nauczycielem podczas wojny stanowi szczególne powołanie, kiedy uczniowie na pierwszym miejscu zadają pytanie: «a gdzie znajduje się najbliższy schron przeciwbombowy?». [To wyjątkowe] być nauczycielem, być pierwszym nauczycielem dla dzieci wojny słyszących od czasu do czasu, zamiast bez większych trosk siedzieć w szkolnej ławce, dźwięki ataków rakietowych i spadających bomb. Dzisiaj postać nauczyciela na Ukrainie to postać bohatera, w którego rękach leżą losy przyszłości naszego narodu.“