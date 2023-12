Francja: rozwiążą katolicki ruch Academia Christiana?  

Założona w 2013 roku przez młodych ludzi bliskich ruchom prawicowym, Academia Christiana określa się jako instytucja szkoleniowa, zarówno "duchowa, moralna, intelektualna, jak i sportowa".Organizacji tej przewodniczy Victor Aubert, były nauczyciel języka francuskiego i filozofii w prywatnej szkole w Orne.

"Na celowniku służb wywiadowczych znajdują się co najmniej trzy inne ugrupowania ultraprawicowe" - poinformował minister, nie podając szczegółów. Academia Christiana miała być znana ze swoich "nawoływań do nienawiści i dyskryminacji" - poinformowało agencję AFP otoczenie ministra. "Pod pretekstem rzekomego zagrożenia dla Francuzów" grupa ta "regularnie legitymizuje przemoc fizyczną i użycie broni" - podkreśla to samo źródło.

Academia Christiana zapowiedziała zaskarżenie decyzji ministra do Rady Stanu. "Chcąc nas rozwiązać, rząd po raz kolejny atakuje katolików, których uważa za obywateli drugiej kategorii" - napisano na stronie internetowej organizacji, oskarżając rząd o dążenie do "zakazania wszelkich myśli i refleksji poza świeckim i konsumpcyjnym ideologiami". "W czasie, gdy nieustannie dochodzi do ataków nożowników, priorytetem Republiki jest rozwiązanie instytutu, którego wszyscy członkowie są uczciwymi ojcami i matkami" - dodano.

"Praworządność dla Darmanina oznacza brak możliwości wydalenia dżihadystów, brak możliwości strzelania do przestępców zagrażających policji, brak rozwiązania Młodej Gwardii (ruch skrajnie lewicowy - PAP),(...) ale jednocześnie oznacza rozwiązanie pokojowych stowarzyszeń pstryknięciem palców" - skomentował na platformie X prawicowy publicysta i założyciel Rekonkwisty Eric Zemmour.

Z Paryża Katarzyna Stańko