Nowy prezes Caritas Afryka: nie jesteśmy organizacją pozarządową  

„Caritas nie jest organizacją pozarządową, jest Kościołem. Należy to bardzo dobrze zrozumieć, a częścią mojej misji jest również zapewnienie, że zostanie to bardzo dobrze zrozumiane, że nie działamy jako organizacja pozarządowa. Działamy jako Kościół, jesteśmy upoważnieni przez Kościół. Musimy składać sprawozdania Kościołowi. Jesteśmy odpowiedzialni przed Kościołem. Caritas jest Kościołem i działa w imieniu Kościoła, jako jego część, pod kierownictwem Kościoła i biskupów, którzy są ojcami dobroczynności, ponieważ przewodzą organizacjom charytatywnym w swoich Kościołach lokalnych. (…) W Caritas koncentrujemy się na trzecim wymiarze, którym jest służba miłości, która musi być zorganizowana. Caritas jest po to, abyśmy mogli służyć wspólnocie w uporządkowany sposób. Skupiamy się więc na wspólnocie. Zaczyna się od najniższego szczebla w parafiach, na poziomie diecezji, na poziomie regionalnym, a także na poziomie międzynarodowym. Tak więc w Afryce, w tym sensie, jesteśmy zorganizowani. To, co sprawia, że Caritas jest wyjątkowa, to fakt, że jest zakorzeniona we wspólnocie.“