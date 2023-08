Piesze pielgrzymowanie „polską Lizboną”

Tegoroczne piesze wędrowanie na Jasną Górę niektórzy nazywają nawet „polską Lizboną”. Wiele pielgrzymek realizowało w drodze program korespondujący z tematem Światowych Dni Młodzieży w Portugalii.

Jedni, jak np. pątnicy z grup kaszubskiej i białostockiej, które po wielu dniach wędrówki dotarły dziś na Jasną Górę, rozważali treści przygotowane przez Papieża Franciszka, uczestnicząc duchowo w Światowych Dniach Młodzieży, inni prosto z samolotu z Lizbony udali się na szlak do Częstochowy. „Nie mogło nas tu nie być” – podkreślali pielgrzymi.

„Druga Lizbona”. „Taka młodość znalazła się też i tutaj. Nawet jeśli osoby były starsze ciałem, to na pewno pozostawały młode duchem”. „Byłam w Krakowie, do Lizbony nie dojechałam, ale to coś, co każdy powinien przeżyć i odczuć”. „Wróciliśmy ze Światowych Dni Młodzieży, w zasadzie prosto z samolotu wsiedliśmy w samochód i przyjechaliśmy. Nie wyobrażaliśmy sobie, żebyśmy mogli nie dotrzeć na pielgrzymkę” – mówili pielgrzymi.

W pielgrzymkach nie zabrakło też młodych cudzoziemców, którzy chcieli zasmakować polskiego ducha. „Piękne doświadczenie” – podsumowała jedna z Węgierek.

„Było bardzo dobrze. To była tak naprawdę moja pierwsza pielgrzymka i zastanawiam się nad tym, aby w przyszłym roku również wziąć udział. Ta grupa pielgrzymkowa do Częstochowy jest młodzieżowa dlatego zdecydowałam, że będę z tą grupą pielgrzymowała” – powiedziała pątniczka.

Za młodych modlili się z kolei szczególnie uczestnicy nauczycielskich „Warsztatów w Drodze”. To grupa pedagogów, którzy pieszo od 31 lat wędrują z diecezji zielonogórsko – gorzowskiej.

„Za nasze kochane dzieci, ukochaną młodzież, żeby oni też wzrastali w wartościach, w bezpieczeństwie. Przynosimy też swoje szkoły, uczniów. Ja pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi i oni też mają swoje historie. Wszystkie je tutaj przynosimy, łącznie ze swoimi intencjami” – mówiły nauczycielki.

Rekordzistkę w przebytej odległości stanowiła dziś grupa kaszubska, która pokonała z Helu 638 km. Spośród innych zdążających na Jasną Górę wyróżnia ją także język, w jakim prowadzone są liturgia, modlitwy i śpiewany hymn ku czci Matki Bożej „Kaszëbskô Królëwò”. Jutro wejścia pieszych pielgrzymek rozpoczną się od rana.