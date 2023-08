Najwyższa Konwencja Rycerzy Kolumba to doroczne, międzynarodowe spotkanie członków i przywódców tej organizacji z całego świata. Dla globalnej wspólnoty dwóch milionów katolickich mężczyzn Konwencja jest czasem podsumowania działalności w ostatnich 12 miesiącach i wyróżnienia najistotniejszych osiągnięć, a także wytyczania nowych kierunków rozwoju i działalności na najbliższy czas.

„To wspaniały czas, święto dla wszystkich Rycerzy, a także okazja, by wymienić się doświadczeniem z braćmi z całego świata” – powiedział Andrzej Anasiak, były przywódca Rycerzy Kolumba w Polsce pełniący dziś funkcję Najwyższego Kustosza jako pierwszy Rycerz Kolumba z Europy. „To także czas radości z sukcesów naszej jurysdykcji, z jej dynamicznego rozwoju i realizacji programów, które służą potrzebującym” – dodał.

O swojej modlitewnej bliskości zapewnił Rycerzy Kolumba i wszystkich uczestników Konwencji papież Franciszek, który wystosował list na ręce Najwyższego Rycerza. „W chwili, w której doświadczamy skutków wojny i konfliktu, solidarność i praktyczne wsparcie Rycerzy Kolumba oferowane cierpiącym braciom i siostrom w Ukrainie i innych miejscach świata, stanowią świadectwo ewangelicznej miłości bliźniego wyróżniającej uczniów Chrystusa” – napisał w imieniu papieża Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin.

Nieustająca pomoc i bratnie wsparcie polskich Rycerzy dla Ukrainy zostało zauważone i docenione w dorocznym raporcie Najwyższego Rycerza Patricka Kelly’ego, który podsumował ostatnie 12 miesięcy działalności charytatywnej i formacyjnej Rycerzy Kolumba na całym świecie. „W grudniu pojechałem do Polski, gdzie spotkałem się z prezydentem Andrzejem Dudą. Wręczyłem prezydentowi i całemu narodowi polskiemu Nagrodę Caritas za nadzwyczajne dzieła miłosierdzia na rzecz innych” – przypomniał w swoim wystąpieniu Najwyższy Rycerz.

Prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników Konwencji podziękował za to wyróżnienie i wyraził radość z działań podejmowanych przez Zakon w Polsce. „Cieszę się, że za sprawą św. Jana Pawła II od wielu lat Rycerze Kolumba działają także w naszym kraju, niosąc pomoc potrzebującym” – napisał prezydent. „Mimo dynamicznych przemian cywilizacyjnych i kulturowych (…) Zakon Rycerzy Kolumba realizuje założenia, które legły u jego podstaw” – dodał.

Nagrodę programową za organizację Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w swojej miejscowości z rąk Najwyższego Rycerza odebrał Laurence Cherni, przywódca Rycerzy ze Sławna. Rycerze zainicjowali to wydarzenie w 2021 roku i przeprowadzili z powodzeniem już dwie edycje. „Tydzień Kultury Chrześcijańskiej oferuje cały przekrój naszej kultury, zaczynając od muzyki klasycznej, poprzez malarstwo, pisanie ikon (…) kończąc na muzyce rozrywkowej” – opisał przebieg wydarzenia Cherni. Jak dodał, cieszy go, że wraz z pozostałymi Rycerzami ze swojej parafii mógł przyczynić się do sukcesu i dobrego wizerunku rycerstwa w Polsce.

Warto podkreślić, że jest kolejny rok, kiedy Rycerze z Polski zostają uhonorowani na arenie międzynarodowej prestiżową nagrodą. W poprzednich latach władze największej na świecie męskiej organizacji świeckich katolików wyróżniły m.in. działania parafialnych grup Rycerzy z Tomaszowa Lubelskiego, Częstochowy czy Radomia.

Rycerze Kolumba są największą na świecie organizacją katolickich mężczyzn. Wspólnotę założył beatyfikowany w 2020 roku ks. Michael McGivney, który w 1882 r. w New Haven w Stanach Zjednoczonych zgromadził grupę mężczyzn pragnących wspierać się wzajemnie i formować w wierze katolickiej. Ich zasadami są: Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo i Patriotyzm.

Rycerze Kolumba działają w kilkunastu państwach świata i gromadzą w swoich szeregach ponad 2 miliony mężczyzn. W Polsce obecni są od 17 lat i liczą ponad 7 tysięcy członków działających w blisko 300 parafiach na terenie 33 diecezji. Ich krajowym przywódcą, Delegatem Stanowym, jest Krzysztof Zuba, a duszpasterzem, Kapelanem Stanowym, jest Metropolita Częstochowski, abp Wacław Depo.