O tym, jak będzie wyglądać tegoroczna 41. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę opowiadał 13 lipca podczas konferencji prasowej zorganizowanej w diecezjalnym radiu RDN Małopolska jej nowy dyrektor ks. Paweł Broński. Tego dnia na Jasną Górę wyruszyła także pierwsza Rowerowa Pielgrzymka Tarnowska do Częstochowy. Z pewnością nie konkurencyjna dla pieszej.

Nie brak będzie nowości także na pieszej pielgrzymce, nie tylko z tego powodu, że po raz pierwszy dotrze na Jasną Górę pod skrzydłami nowego dyrektora i nowego kierownictwa. We wczorajszej konferencji wzięli udział nowy kierownik trasy dla części A ks. Michał Duch, który także zadba o medialną obsługę pielgrzymki, i nowy kierownik aprowizacji na pielgrzymce ks. Bogusław Tokarz, który zatroszczy się nie tylko o zaopatrzenie pielgrzymów w artykuły pierwszej potrzeby takie jak chleb, herbata czy toalety, ale jako zawodowy kucharz będzie także umilał trud pielgrzymowania nagrodami w postaci słodkich deserków czy upominków.

Ks. Bogusław Tokarz będzie również odpowiedzialny na tej pielgrzymce za duszpasterstwo dzieci, które będzie nowością na trasie. To ich, jak mówił w czasie konferencji ks. Paweł Broński, nie brakuje na PPT. W ubiegłym roku pielgrzymowało ich aż 400. - Chcemy na wszystkich dłuższych postojach organizować dla nich wydarzenia, animacje, uczyć pieśni i wspólnej modlitwy. Naszym marzeniem jest, żeby w Sokolnikach, gdzie ten akcent na dzieci zostanie położony szczególnie, wspólnie zaśpiewały piosenkę, którą przygotujemy z nimi we współpracy z Promyczkami. Myślę, że to może nam pokazać, że Kościół jest czasem ruchliwy, niesforny i niecierpliwy jak małe dzieci, ale też żywy i prawdziwy, bo w tym Kościele żywy i prawdziwy jest Chrystus - mówi ks. Paweł Broński, dodając, że hasło tegorocznej pielgrzymki wprost wyjęte z programu duszpasterskiego na ten rok „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, będzie pielgrzymom to wciąż uświadamiać w ciągu 9 dni pielgrzymowania na Jasną Górę.

Zauważa, że tak liczna obecność dzieci związana jest z tym, że w Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej idą całe rodziny i z tego rodzinnego charakteru słynie ona w Polsce. Niejednokrotnie biorą w niej udział aż trzy pokolenia, począwszy od dziadków, rodziców, po młodzież i dzieci, nawet te w wózkach. - Można się zastanawiać, czy dziecko rozumie coś z pielgrzymki, ale ono nie musi na początku wszystkiego rozumieć, uczy się przez przykład rodziców - tłumaczy ks. Paweł.

Podkreśla, że pielgrzymka tarnowska cieszy się dobrą opinią wypracowaną przez ludzi, którzy tworzyli ją przez 40 lat. - W tym roku będziemy po raz pierwszy odpowiadać za całość pielgrzymki i jest to na pewno bardzo duże wyzwanie, ale ciągle też towarzyszy nam świadomość, że jest to dzieło Boże, które Pan Bóg ma na oku, a Matka Boża wyprosi potrzebne łaski, jeśli się do Niej będziemy z wiarą i ufnością zwracać - zauważa.

Spodziewa się lekkiego wzrostu liczby pielgrzymów w stosunku do ubiegłego roku, kiedy uczestniczyło w niej 4 tys. osób, choć dostrzega również jak wiele z niej korzystają mniej liczne grupy, kiedy wszyscy wszystko słyszą i widzą, mogąc w pełni uczestniczyć w modlitwach na trasie, co bywa utrudnione w 350-osobowej grupie idącej przez las i rozciągniętej na kilometr. W każdym razie zapewnia, że włoży w przygotowania maksimum serca i starań, niezależnie od liczby pielgrzymów.

Beata Malec-Suwara /Foto Gość Konferencję poprowadził ks. Marcin Gryzło z diecezjalnego radia RDN Małopolska, które będzie towarzyszyć pielgrzymom na trasie.

41. Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę rozpocznie się jak co roku na placu Katedralnym Mszą św. o godz. 6.30. Po niej nastąpi wyjście grup tak jak rok temu. - Grupy już w zasadzie w Tarnowie rozdzielą się na część A i część B. Jeden postój będzie przy kościele w Mościcach, natomiast drugi przy kościele w Klikowej. Nie będziemy korzystali z postoju, który był przy moście w Ostrowie. Chcemy sprawnie opuścić Tarnów, nie dlatego, żeby nam tu było źle, ale żeby innym nie było gorzej z tego powodu, że my jako pielgrzymka wyruszamy na Jasną Górę - tłumaczy.

Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą po 9 dniach wędrówki 25 sierpnia, w przeddzień uroczystości Matki Bożej. Jako pierwsza wprowadzi tarnowską pielgrzymkę w tym roku grupa nr 4, organizująca się przy parafii św. Rodziny w Tarnowie. Ponadto jedna z par zapowiedziała już chęć zawarcia związku małżeńskiego. Ich ślub planowany jest w Zabawie.

Ks. Paweł Broński zachęca pielgrzymów, by w miarę możliwości zabrali ze sobą namioty, ponieważ w niektórych miejscach pojawiają się trudności z noclegami. Mówi również, że możliwe jest uczestnictwo w Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej przez kilka dni, jeśli ktoś nie może wziąć udziału w całości, ale tę kwestię należy ustalać z księżmi przewodnikami, by pielgrzymka nawet skrócona, przyniosła owoc duchowy i wszyscy byli objęci ubezpieczeniem.

Zapisy na pielgrzymkę odbywają się do końca lipca w parafiach, w sierpniu - u księży przewodników. Praktyka pokazuje, że to właśnie na ostatnich przedpielgrzymkowych spotkaniach z przewodnikami zapisuje się najwięcej osób.

Dyrektor 41. PPT zachęca także do duchowego pielgrzymowania. - Zabieramy jak co roku ze sobą na Jasną Górę intencje całego Kościoła, tego, który od lat pielgrzymuje, i tego, który łączy się z nami i chce, żeby jego prośby przedstawić Maryi w czasie tych szczególnych rekolekcji w drodze - tłumaczy.

Diecezjalne radio RDN Małopolska szczególnie z myślą o duchowych pielgrzymach przygotowuje specjalny program. Będzie też towarzyszyć pielgrzymom na trasie.