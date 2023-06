W tym odcinku serii: „Q&A Psychologia i wiara” Tomasz Franc OP porusza takie zagadnienia, jak nie stracić poczucia własnej wartości?, siła autorytetu a zaufanie do siebie, wychowanie dziecka w niepełnej rodzinie, wartości chrześcijańskie w psychologii, Bóg a karma.



Tomasz Franc OP – dominikanin, doświadczony psycholog i certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

00:00 Czołówka



00:19 Jak pogodzić dwie postawy: jestem pewny siebie, stawiam granice, nie daję sobie wchodzić na głowę, ufam moim decyzjom, ale równocześnie żyję we wspólnocie, dotyczą mnie jakieś ogólnie przyjęte zasady, są ludzie mądrzejsi ode mnie, autorytety?



02:29 Jak postępować przy wychowaniu dziecka w rozbitej rodzinie, gdzie pojawiła się trzecia osoba? Z jednej strony, jak każda matka chcę, by dziecko miało kontakt z ojcem, a z trzecią osobą niekoniecznie. Ojciec uzależnia ten kontakt od spotkań z obecnością osoby trzeciej. Dochodzi do tych spotkań dlatego, że dobro dziecka wymaga kontaktu z ojcem. Izolacja nie jest dobrym sposobem. Jak przekazać kilkuletniemu dziecku, że sakrament małżeństwa jest nierozerwalny? Jak rozmawiać, by nie przedstawić ojca w złym świetle? Jak pokazać wartości chrześcijańskie za pomocą psychologii? Jak to zrobić wszystko w miłości i mądrze? Mam nadzieję, że Ojciec odpowie. Nie jest to łatwe. A problem jest ogromny i wbrew pozorom dotyczy wielu rodzin. (pytanie przesłane e-mailem – p. Luiza)



07:31 Czy karmę można kojarzyć z Bogiem (karma wraca)? Czy jednak Bóg daje nam wolną wolę?



Rozmowę prowadzi Magdalena Kaniewska