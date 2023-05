Czy umiecie opowiadać innym o Panu Jezusie?  

Ponad 2 tys. dziewcząt należących do DSM pielgrzymowało do sanktuarium Matki Bożej w Pasierbcu.

W sobotę 13 maja w Pasierbcu odbyła się diecezjalna pielgrzymka Dziewczęcej Służby Maryjnej. Na pasierbieckim wzgórzu zebrało się ponad 2300 dziewcząt. Towarzyszyło im ok. 50 kapłanów, 40 sióstr oraz wielu opiekunów świeckich.

Przez kilka godzin okolice sanktuarium były błękitne od strojów, pełne radości i entuzjazmu, ruchu, dynamizmu i jednocześnie modlitewnego skupienia. Wspólne świętowanie rozpoczęło się Eucharystią na placu sanktuaryjnym. W trakcie jej trwania bp Leszek Leszkiewicz pobłogosławił i posłał do posługi ok. 100 nowych przewodniczek, które w tym roku przygotowywały się do tej roli podczas specjalnego kursu.

To, że był to prawdziwy moment "tchnienia Ducha Świętego" w pewnym symbolicznym sensie, potwierdził mocny powiew wiatru, który zerwał się w momencie błogosławieństwa, rozwiewając chmury od rana zakrywające niebo nad sanktuarium. Dało się to zauważyć również w innym, bardziej duchowym wymiarze. Nowe przewodniczki, dziękując ze wzruszeniem na zakończenie Mszy św. biskupowi i diecezjalnym opiekunom za towarzyszenie na początku ich animatorskiej posługi, zobowiązały się do wytrwałej pracy i obiecały jednocześnie konkretną modlitewną pamięć, ofiarowując każdemu z nich tzw. margaretkę.

Wspaniały nastrój trwał również w drugiej części pielgrzymki, w której po krótkiej przerwie na posiłek zebrano się ponownie na placu na wspólną modlitwę różańcową oraz tańce animowane przez diecezjalną kadrę.

To, co wydarzyło się na pasierbieckim wzgórzu, stanowi dowód na to, że diecezjalna DSM jest rzeczywiście grupą "do tańca i do różańca". Pokazuje też, że młodsze i starsze dziewczęta, które we wspólnocie nazywa się królewnami - prawdziwymi córkami Króla, nie boją się przyznać przed innymi do swojej wiary i miłości do Jezusa oraz jego Mamy Maryi, opowiadając o tym słowem i gestem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki którym nasze spotkanie stało się możliwe. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu, na czele z księdzem proboszczem Bogdanem oraz księdzem Andrzejem, za przygotowanie tego dnia. Dziękujemy Liturgicznej Służbie Ołtarza z Pasierbca oraz zespołowi muzycznemu łączącemu wspólnoty DSM i WMM z Limanowej, Maltańczykom z Nowego Sącza za czuwanie nad naszym zdrowiem, a także wszystkim opiekunom, przewodniczkom i rodzicom.

Na kolejną pielgrzymkę zapraszamy już za rok, a do tego czasu bądźcie z nami w różnych wydarzeniach inicjatywach, jakie są podejmowane w naszej wspólnocie.