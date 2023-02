Abp Gądecki: chodzi o zmianę w sposobie wsłuchiwania się

Na synodzie nie chodzi o wprowadzanie zmian w nauczaniu Kościoła, ale o zmianę w sposobie wzajemnego wsłuchiwania się – powiedział abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podsumowując drugą część europejskiego zgromadzenia synodalnego, które miało miejsce w Pradze w dniach od 10 do 12 lutego. Wskazał przy tym na wielką rolę świeckich w Kościele.

Przewodniczący Episkopatu w rozmowie z Radiem Watykańskim podsumował spotkanie w Pradze.

„Nie ma wątpliwości, że spotkanie synodalne kontynentalne europejskie było wydarzeniem historycznym i to do tej pory niespotykanym. Kościół na wszystkich kontynentach został zaproszony do wspólnego wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego. Do tej pory nie miała jeszcze nigdy miejsca tak rozległa konsultacja ludu Bożego. Jednocześnie pojawiły się podczas tego wsłuchiwania się głosy czy zjawiska, które potrzebują ustosunkowania się Kościoła. Po raz pierwszy bodajże pojawiła się mowa o inkluzji, czyli włączeniu osób homoseksualnych, LGBT+, o święceniach kapłańskich dla kobiet, święceniach żonatych mężczyzn, o rozwiedzionych w ponownych związkach małżeńskich, o głosie świeckich przy wyborze biskupów, kwestia migracji, rodziny i młodych, a także o bolesnych prawdach dotyczących pedofilii, która jest nie tylko grzechem, ale także przestępstwem, wreszcie również o kwestii ekologii. W tej fazie kontynentalnej chodziło o zebranie razem wszystkich tych zjawisk bez jakiejkolwiek ich oceny, która ma mieć miejsce dopiero podczas Synodu w Rzymie jeszcze w tym roku. Nie idzie o wprowadzanie zmian w nauczaniu Kościoła, mówiły delegacje polska i litewska, idzie raczej o zmianę w sposobie wzajemnego wsłuchiwania się. W związku z tym, że mamy już do czynienia z sekularyzmem praktycznym, potrzeba wielkiej liczby świeckich do podjęcia zadania misyjnego, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz Kościoła.“

Europejskie zgromadzenie synodalne miało miejsce w Pradze w dniach od 5-12 lutego. Było podzielone na dwie części. W pierwszej, która trwała od 5 do 9 lutego, uczestniczyli wszyscy zaproszeni na synod, w drugiej zaś, w dniach od 10-12 lutego, obradowali tylko przewodniczący episkopatów Europy.