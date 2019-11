Szukajcie tego, co łączy  

O towarzyszenie Sudanowi Południowemu na drodze pojednania narodowego, a także o to, by prawdziwa praca nie była pracą niewolniczą apelował papież Franciszek po modlitwie "Anioł Pański".

Wczoraj w Granadzie w Hiszpanii ogłoszono błogosławioną Marię Emilię Riquelme y Zayas, założycielkę Sióstr Misjonarek od Najświętszego Sakramentu i Maryi Niepokalanej, a dziś w Bradze w Portugalii odprawiana jest Msza Święta Dziękczynna za kanonizację równoważną św. Bartłomieja Fernandesa od Męczenników. Nowa błogosławiona była wzorem gorliwej adoracji eucharystycznej i szczodra w posłudze potrzebującym. Natomiast nowy święty był wspaniałym ewangelizatorem i pasterzem swojego ludu. Uczcijmy ich oklaskami!

Kieruję szczególną myśl do umiłowanych mieszkańców Sudanu Południowego, których powinienem odwiedzić w tym roku [przyszłym]. Mając żywo w pamięci rekolekcje dla władz kraju, które odbyły się w Watykanie w kwietniu bieżącego roku, pragnę ponowić moją zachętę skierowaną do wszystkich uczestników krajowego procesu politycznego, by poszukiwali tego, co łączy, i przezwyciężali to, co dzieli, w duchu prawdziwego braterstwa. Mieszkańcy Sudanu Południowego w ostatnich latach nazbyt cierpieli i z wielką nadzieją oczekują lepszej przyszłości, zwłaszcza definitywnego zakończenia konfliktów i trwałego pokoju. Wzywam zatem osoby odpowiedzialne do niestrudzonego kontynuowania swego zaangażowania na rzecz kompleksowego dialogu w poszukiwaniu zgody dla dobra państwa. Wyrażam również życzenie, aby wspólnota międzynarodowa nie zaniedbała towarzyszenia Sudanowi Południowemu na drodze pojednania narodowego. Zachęcam was wszystkich do wspólnej modlitwy za ten kraj, dla którego żywię szczególną miłość. Zdrowaś, Maryjo...

Chciałbym również powierzyć waszym modlitwom umiłowaną Boliwię, bliską mojej ojczyźnie. Wzywam wszystkich Boliwijczyków, a zwłaszcza działaczy politycznych i społecznych, aby w konstruktywnym duchu pokoju i spokoju oczekiwali na wyniki trwającego obecnie procesu kontroli wyborów.

Dziś we Włoszech obchodzony jest Narodowy Dzień Dziękczynienia za owoce ziemi i pracy. Przyłączam się do biskupów, przypominając o silnym powiązaniu między chlebem a pracą, wyrażając życzenie odważnych polityk zatrudnienia, uwzględniających godność i solidarność oraz zapobiegających niebezpieczeństwu korupcji. By była prawdziwa praca, a nie praca niewolnicza.