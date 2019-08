W Medjugorie rozpoczął się festiwal młodzieży  

Spotkanie przygotowane jest głównie z myślą o ludziach poszukujących swojej drogi. Przyciąga ono szczególnie tzw. „młodych gniewnych” z całego świata. Festiwalowi towarzyszyć będą konferencje i spotkania z interesującymi ludźmi. Modlitwę ubogaci, jak co roku, międzynarodowy zespół muzyczny tworzony przez muzyków, ale także przez amatorów lubiących modlić się śpiewem.

W tym roku myślą przewodnią są słowa „Chodź za Mną”. Jak podkreśla abp Henryk Hoser, wizytator apostolski dla Medjugorie, wielu młodych ludzi hojnym sercem odpowiada Jezusowi na jego wołanie: „Kiedy decydują się na pozostawienie wszystkiego i pójście za głosem Ducha Świętego, to jest to ogromny akt zaufania do Jezusa. Dlatego Międzynarodowy Festiwal Młodych to czas doświadczenia radości żywego Kościoła.”

“Nie tylko doświadczenie Kościoła, ale także odkrycie religii w ogóle, odkrycie modlitwy, tego że nie jesteśmy sami. Tutaj jest naprawdę dużo młodzieży. Nie mieszczą się w miejscach noclegowych, dlatego niektórzy nocują w sąsiedniej Chorwacji, a na dzień przyjeżdżają do Bośni i Hercegowiny.”

Zgodnie z tradycją festiwal zakończy się 6 sierpnia czuwaniem i uroczystą Mszą św. o świcie na górze Križevac. Stoi tam krzyż ustawiony jeszcze w 1933 roku z okazji „Roku Odkupienia”.