Włoski Kościół trwa w bliskości z napadniętymi Ukraińcami  

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch, a równocześnie specjalny wysłannik Papieża w ramach misji mającej szukać sposobów na promocję pokoju w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Spotkał się on wczoraj z synodem ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego, który odbywa się w Rzymie. Wysłuchał m.in. świadectw o cierpieniu napadniętego ludu.

Kard. Zuppi podkreśla po rozmowie z ukraińskimi biskupami, że do wojny nie możemy się przyzwyczajać. Należy podtrzymywać wysiłki humanitarne, a także dążyć do pokoju, ale tylko przy zachowaniu sprawiedliwości, która jest realną rzeczywistością. Wskazuje on równocześnie, iż takie pozostają także intencje Ojca Świętego. Podczas spotkania z synodem Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego kard. Zuppi podkreśla również liczne powiązania między wyznawcami Chrystusa.