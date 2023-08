Kard. Sepe: jestem zakochany w Mongolii  

„W sierpniu 2003 r. pojechałem konsekrować biskupa oraz odwiedzić terytorium Mongolii, która była ewangelizowana od zera i dodatkowo bardzo mało znana. Pojechaliśmy z wizytą do parafii, gdzie pracował dynamiczny młody ojciec Giorgio Marengo. Był proboszczem misyjnym, misjonarzem Matki Bożej Pocieszenia. Jechaliśmy cały dzień, aby się tam dostać, w pewnym momencie nie było już dróg, ale dotarliśmy z Bożą pomocą. Giorgio założył jedną z najbardziej dynamicznych struktur parafialnych, ludzie go uwielbiali. Jakiś czas później, ówczesny biskup zmarł na atak serca, więc musieliśmy znaleźć następcę. Pojawiła się opcja ojca Marengo. Było trochę niepokoju, że jest bardzo młody. Powiedzieliśmy wtedy, iż nie tylko wiek fizyczny ma znaczenie, potrzeba również wieku duchowego, a ojciec Marengo jest dojrzały duchowo. Rok później papież uczynił go kardynałem.“