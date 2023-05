Wiara katolicka a homoseksualizm [Psychologia i wiara Q&A #13]

W XIII odcinku serii: „Q&A Psychologia i wiara” Tomasz Franc OP porusza takie zagadnienia jak: wiara – podstawą problemów?, wiara katolicka a homoseksualizm oraz typy i zaburzenia osobowości a wiara.



Tomasz Franc OP – dominikanin, doświadczony psycholog i certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego odpowiada m.in. na pytania: Co się dzieje, gdy w trakcie terapii dochodzimy do wniosku, że nasza wiara jest słaba i nas osłabia?; Jak połączyć wiedzę psychologiczną i normę psychologiczną dotycząca np. akceptacji homoseksualizmu z wiarą katolicką?; Jak mają się typy osobowości oraz zaburzenia osobowości do odkrywania, przeżywania i wzrostu wiary, a także duchowych zmagań i upadków?



00:00 Czołówka

00:19 Co się dzieje, gdy w trakcie terapii dochodzimy do wniosku, że nasza wiara jest słaba i nas osłabia?

4:35 Jak połączyć wiedzę psychologiczną i normę psychologiczną dotycząca np. akceptacji homoseksualizmu z wiarą katolicką i zaleceniami co do zachowania czystości i powstrzymania się od czynów homoseksualnych?

8:05 Jak mają się typy osobowości oraz zaburzenia osobowości do odkrywania, przeżywania i wzrostu wiary, a także duchowych zmagań i upadków?



Rozmowę prowadzi Magdalena Kaniewska

