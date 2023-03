Zdaniem watykańskiego Sekretarza Stanu w tych kwestiach musi dojść do dialogu i konfrontacji między Kościołem w Niemczech a Stolicą Apostolską i Kościołem powszechnym.

Niemiecka Droga Synodalna podejmuje decyzje, które nie są zgodne z nauczaniem Kościoła – powiedział kard. Pietro Parolin odnosząc się do kroków podjętych na ostatnim zgromadzeniu synodalnym we Frankfurcie. Zdaniem watykańskiego Sekretarza Stanu w tych kwestiach musi dojść do dialogu i konfrontacji między Kościołem w Niemczech a Stolicą Apostolską i Kościołem powszechnym.

Na końcowej sesji synodalnej w Niemczech przyjęto dokument, który domaga się m.in. wprowadzenia kościelnego błogosławieństwa dla związków jednopłciowych i to pomimo tego, że przed dwoma laty Stolica Apostolska w zatwierdzonym przez Papieża deklaracji jednoznacznie oświadczyła, że Kościół nie ma i nie może mieć władzy błogosławienia takich związków, ponieważ są one sprzeczne z objawionym zamysłem Boga względem człowieka. Rozmawiając z włoskimi dziennikarzami kard. Parolin został poproszony o komentarz do tej właśnie decyzji.

Kard. Parolin: Stolica Apostolska już się wypowiedziała

„Wydaje mi się, że Stolica Apostolska już się wypowiedziała na ten temat w sposób bardzo jasny. Był dokument Kongregacji Nauk Wiary. Takie jest stanowisko Rzymu. Teraz z niemieckimi biskupami będziemy kontynuować dialog, a przede wszystkim kwestie te powinny się pojawić na procesie synodalnym całego Kościoła powszechnego. I tam zobaczymy, jak potoczy się to dalej. (…) Kościół lokalny nie może podejmować tego rodzaju decyzji, które angażują dyscyplinę Kościoła powszechnego. Dlatego niezbędna jest konfrontacja z Rzymem i pozostałymi Kościołami na świecie. Potrzeba czasu dla takiego dialogu i konfrontacji, aby zobaczyć, jakie decyzje trzeba będzie podjąć.“