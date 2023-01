Abp Szewczuk: wśród tylu cierpień nowy rok niesie też nadzieję  

„Myślę, że każdego Ukraińca, który przeżył ten zły czas wojny, nie opuszcza odczucie trwałego cudu. Chodzi o cud, że pozostajemy przy życiu, bo przecież ktoś zechciał, by nas już nie było. Chodzi o cud, że rozpoczynamy nowy rok, bo przecież ktoś stwierdził: «nowego roku dla Ukrainy i jej narodu już nie może więcej być». Bóg Dawca Życia, Pan życia i śmierci, Władca czasów ofiaruje nam nowy rok – mówił abp Szewczuk. – Chcemy dziś przede wszystkim podziękować Najwyższemu za to, iż dokonuje trwałego cudu daru życia – mnie i tobie, naszemu narodowi oraz naszemu państwu. W obliczu śmierci On podarował nam możliwość życia i walki, pracy oraz modlitwy, aby owo «nowe» nastąpiło (…). Chcemy podziękować Bogu za to, że każdy dzień naszego życia stanowi mały tryumf nad śmiercionośnym wrogiem. Przeżywając każdy dzień, pokonujemy śmierć, pokonujemy okupanta. Przeżywając każdy dzień w Bożym błogosławieństwie i czyniąc dobro, przybliżamy dzień zwycięstwa Ukrainy w tej niesprawiedliwej wojnie. Podsumowując miniony rok, najpewniej wielu osób się już nie doliczymy – krewnych i bliskich. Prosimy Pana, aby przyjął ich do swojej wiecznej niebieskiej siedziby. My możemy żyć dzięki ich ofiarom oraz osiągnięciom, ale jesteśmy też wezwani do budowania dalej naszego życia.“