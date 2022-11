Ksiądz katolicki z Abu Zabi: Emiraty Arabskie dają szanse Kościołowi  

Jego zdaniem dialog międzyreligijny stanowi „piękną szansę” i dokonuje się również w praktyce, Na przykład w czasie miesiąca postu – ramadanu rabini, imamowie, księża katoliccy przekazują sobie wzajemnie paczki z żywnością.

„Jest wiele takich pięknych momentów, gdy się widzi, że jest to coś żywego” – zauważył ks. Renggli.

Odnosząc się do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, rozpoczętych 20 listopada w sąsiednim Katarze, przyznał, że krytykowanie łamania praw człowieka w tym kraju było uzasadnione. Zaznaczył jednak, że sam Zachód „traci swoje wartości”, a zatem „zanim wskażę palcem na kogoś innego, powinienem przyjrzeć się, w którym miejscu sam jestem”.

Mundial może być natomiast okazją do poszukiwania jedności – podobnie jak to robią przedstawiciele religii w tym regionie. Również świat przygląda się bliżej temu obszarowi: „Mam nadzieję, że doprowadzi to również do poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka” – powiedział kapłan.