Biskupi europejscy apelują o przystępne ceny energii

Bp Antoine Hérouard, przewodniczący Komisji Spraw Społecznych organizacji, apeluje o solidarność wszystkich krajów i dodaje, że konieczne jest budowanie nowego systemu poprzez kontynuowanie partnerstwa w sektorze energetycznym.

W swoim apelu biskupi proszą wszystkie rządy UE o zagwarantowanie sprawiedliwego dostępu do energii po przystępnych cenach dla każdego, a zwłaszcza dla najsłabszych, nie tracąc z oczu długoterminowych celów sprawiedliwej i zrównoważonej transformacji energetycznej. Podkreślają, że istnieją wyraźne powiązania między rozwiązaniami politycznymi, za które odpowiedzialne są rządy, a zasadami nauki społecznej Kościoła. Wskazują tutaj na reguły dotyczące powszechnego przeznaczenia dóbr, opcji preferencyjnej na rzecz ubogich oraz równowagi między sprawiedliwością a pokojem. Hierarchowie zauważają również, że nadmierne uzależnienie od importu ropy i gazu z jednego źródła pozwoliło Rosji na wykorzystanie dostaw jako broni. Wzmocniło to brak bezpieczeństwa energetycznego całej Europy.

„Nasza deklaracja jest wezwaniem do solidarności między krajami europejskimi i do zwrócenia szczególnej na najsłabszych. Wojna na Ukrainie ma bardzo poważne skutki dla dostaw energii. Poziom cen ma niezwykle poważne konsekwencje dla całości społeczeństwa, a szczególnie uderza w najuboższych. Sugerujemy zagwarantowanie dostępu do energii osobom najbardziej poszkodowanym poprzez udzielenie czasowej ulgi ekonomicznej w ramach sprawiedliwego podziału zasobów. Następnie należy nadać priorytet efektywności energetycznej i określić cele, dla których możliwe jest odpowiedzialne zmniejszenie zużycia energii. Biskupi radzą też państwom członkowskim, by kontynuowały dwustronne i wielostronne partnerstwa mające na celu stworzenie podstaw nowego uniwersalnego systemu energetycznego.“