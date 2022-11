Najmłodsi ofiarami pandemii, wojen i zmian klimatycznych  

Działacz podkreśla, że przez ostatnie lata udało się wiele uzyskać w kwestii rozszerzenia dostępu do edukacji, zwłaszcza dla dziewczynek, a także w ograniczaniu pracy nieletnich. Niestety pandemia spowodowała potężny regres w tej materii: wiele dzieci, zwłaszcza dziewczynek nie wróciło bowiem do szkół, lecz zostało w domach lub zakładach pracy, by wspomagać rodzinę. Odnotowano także zwiększoną liczbę wczesnych małżeństw. W dzieci uderza również kryzys środowiska naturalnego: zmusza on bowiem wielu ludzi do migracji, a w takich sytuacjach najmłodsi cierpią szczególnie ze względu na ubóstwo; padają także ofiarą porywaczy. Jeżeli chodzi o trzeci czynnik, czyli wojny, szacuje się, że na świecie jest aż 400 milionów dzieci żyjących na terenach objętych konfliktami.

Paolo Ferrara: Obecnie sytuacja dzieci się pogarsza