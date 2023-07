Meksyk: Biskupi chcą wprowadzić lokalne tradycje do liturgii  

Meksykańscy biskupi chcą wprowadzić do liturgii lokalne tradycje ludów tubylczych. Chodzi tu konkretnie o okadzanie, tańce liturgiczne i modlitwę starszyzny. Projekt dokumentu został przegłosowany prawie jednogłośnie przez Konferencję Episkopatu Meksyku w kwietniu br. Teraz przesłano go do zatwierdzenia do watykańskiej Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.