Niech Kościół Rzymski doświadcza pocieszenia  

W święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej Franciszek udał się właśnie do tej świątyni, która jest katedrą Rzymu. Czekali tam na niego przedstawiciele wszystkich parafii Wiecznego Miasta.

Zwracając się do rzymskich kapłanów, powołując się na słowa z drugiego czytania, Papież przypomniał im, że nikt nie może położyć innego fundamentu niż ten - który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Podkreślił, że budowanie na innym fundamencie niż Ewangelia, być może zapewniłoby nam powodzenie i korzyści, ale doprowadziłoby też Kościół do upadku.

To jest wasze zadanie, istota waszej posługi: pomaganie wspólnocie, by zawsze stała u stóp Pana, by słuchać Jego Słowa; trzymać ją z dala od wszelkiej światowości, od złych kompromisów; strzec fundamentów i świętego korzenia duchowej budowli; bronić jej przed drapieżnymi wilkami, przed tymi, którzy chcieliby, aby odstąpiła od drogi Ewangelii.