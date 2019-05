Dyrektor generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO, który należy do promotorów projektu, zauważa, że zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego jest jednym z elementów budowania trwałego pokoju. Przypomina on o wciąż pogłębiających się na świecie nierównościach, które generują nowe konflikty. Coraz częściej ich przyczyną jest właśnie walka o dostęp do pożywienia i wody, a także frustracja społeczna spowodowana tym, że obecny system ekonomiczny ukierunkowany jest na zysk nielicznych i wykluczenie wielu. José Graziano da Silva podkreśla, że budowaniu pokoju nie służy to, że w rękach 99 proc. światowej populacji jest zaledwie 1 proc. bogactw naszej planety. „To jest bomba ze spóźnionym zapłonem, którą jak najszybciej należy rozbroić” – wskazuje da Silva.

Projekt mający na celu wyrównywanie szans najuboższych, którzy nie mogą sobie pozwolić np. na zaciągnięcie bankowego kredytu będzie realizowany na przedmieściach stołecznego Bangi. Przy klasztorze karmelitów znajduje się tam 130-hektarowe gospodarstwo rolne, w którym na początku formować się będzie 500 młodych ludzi. Uczyć się będą m.in. uprawy roli, hodowli bydła, ogrodnictwa, a także przedsiębiorczości. „Podniesienie kraju ze zniszczeń wojennych biegnie także przez obudzenie gospodarki” – podkreśla ks. Segundo Tejado Muñoz, podsekretarz watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

“Jezus często mówi o chlebie. W modlitwie Ojcze nasz modlimy się: «chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj». Danie tego codziennego chleba jest jednym z fundamentów pokoju. Pokojem jest to, że każda matka ma co dać do jedzenia swoim dzieciom – mówi Radiu Watykańskiemu ks. Muñoz. – Zbyt wiele wojen wybucha z powodu niesprawiedliwości w dystrybucji żywności. Wiele problemów dotyczących migracji związanych jest właśnie z pożywieniem i dostępem do wody. Trzeba to zmienić. Papież Franciszek nieustannie o tym przypomina.”