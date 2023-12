Nie można myśleć o teologii bez odniesienia się do źródeł Objawienia

Żaden profesor i student nie może myśleć o teologii bez odniesienia się do źródeł Objawienia – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski na świątecznym spotkaniu ze społecznością akademicką Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zwrócił uwagę, że wiedza i mądrość staną się zaletami ludzkiego ducha, tylko jeśli człowiek będzie otwarty na Bożą prawdę.

– Mamy nadzieję, bo Bóg rodzi się człowiekiem i schodzi na ziemię po to, aby okazać do końca miłość każdej i każdemu z nas – mówił ks. prof. Robert Tyrała, który przywołał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w 1982 r. – Życzę wszystkim, aby wiedza i mądrość w codzienności szukała w naszym życiu przymierza ze świętością – mówił rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie nawiązując do słów patrona uczelni. – Życzymy nadziei, radości, bo Bóg daje nam siebie, abyśmy umieli się Nim nieustannie dzielić – dodawał rektor.

– W Betlejem najpierw ukazała się kruchość Boga, którą św. Paweł nazwie ogołoceniem, kenozą. Ale ukazała się także cała humanitas – człowieczeństwo, dobroć Boga, który stał się człowiekiem, który zechciał zamieszkać między nami; Boga, który jest prawdą – mówił abp Marek Jędraszewski podkreślając, że wiedza i mądrość staną się zaletami ludzkiego ducha, tylko jeśli człowiek będzie otwarty na Bożą prawdę.

Metropolita nawiązał do kwestii, która pojawiła się w dokumencie końcowym pierwszej części synodu o synodalności: „konieczne jest określenie warunków umożliwiających badania teologiczne i kulturowe, które będą w stanie czerpać z codziennego doświadczenia świętego ludu Bożego i służyć mu”. Zwrócił uwagę, że można to zdanie rozumieć w duchu św. Jana Pawła II, który podkreślał, że „człowiek jest drogą Kościoła; że Kościół musi chodzić drogami człowieka, by głosić mu Ewangelię”, ale można to rozumieć różnorako. Arcybiskup zaznaczył, że wniósł do tego tekstu poprawkę: „te badania muszą jednak zawsze uznawać fundamentalną wartość Bożego Objawienia, aby nie zagubiły się w jakimś socjologizmie ani też w pragnieniu stania się łatwą odpowiedzią na ludzkie oczekiwania, które pochodzą ze świata”.

Metropolita zaznaczył, że żaden profesor i student nie może myśleć o teologii bez odniesienia się do źródeł Objawienia. – Tylko wtedy otwieramy się na pełną prawdę i wtedy też umysł ludzki może wznosić się wysoko na skrzydłach rozumu i wiary, aż ku Najwyższemu, by potem w świetle Boga spojrzeć raz jeszcze na siebie – mówił abp Jędraszewski, życząc takiego patrzenia i rozumienia teologii społeczności akademickiej Uniwersytetu Papieskiego.

– Życzę mocy pokoju płynącego z Bożej prawdy o miłości. Życzę pokoju serca i miłości, która przekracza wszelkie ciemności tego świata – mówił arcybiskup, zwracając uwagę na wartość doświadczenia prawdy o tym, że Syn Boży stał się człowiekiem, aby każdy człowiek mógł stać się Bożym dzieckiem.