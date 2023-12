Apel Jasnogórski ma 70 lat  

Jako odrębne nabożeństwo maryjne po raz pierwszy zostało odprawione 8 grudnia 1953 r. o godzinie 21.00 z prośbą o uwolnienie więzionego wówczas kard. Stefana Wyszyńskiego i za zmagającą się z komunizmem Polskę. Dzięki św. Janowi Pawłowi II Apel Jasnogórski stał się dziedzictwem całego Kościoła.

Apel Jasnogórski to również od samego początku szczególny „puls” Kościoła w Polsce i naszej Ojczyzny. „Tu przez wstawiennictwo Matki Najświętszej polecane są sprawy Polaków zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym” – mówi przeor Jasnej Góry, o. Samuel Pacholski.

„Ta godzina stała się dzisiaj czasem, w którym modlimy się dalej za Kościół, za naszą Ojczyznę, modlimy się o jedność. Jest to moment, kiedy czujemy więź z Maryją, ale też więź między nami” – powiedział o. Samuel Pacholski.

Apel Jasnogórski to ważny element formacji duchowej, katechezy maryjnej, budowania wspólnoty. „Umacnia w wierze i daje nadzieję również w zmaganiach w niespokojnych czasach” – podkreślają pielgrzymi.

„Dzieło, które Bóg dał dla nas na trudne czasy. Ta wielka łączność budzi Polaków do życia. Jest to taki punkt odniesienia i wezwanie, żeby weryfikować, czy faktycznie «jestem», czy faktycznie «pamiętam» i naprawdę «czuwam» i wzór, jakim być synem Matki Bożej. Apel jest prośbą, a zarazem podziękowaniem, za to, co Matka Boska uczyniła dla naszej Ojczyzny” – mówili pielgrzymi.

Jubileuszowy apel poprowadzi prymas Polski, abp Wojciech Polak. Ważnym akcentem świętowania Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w częstochowskim sanktuarium jest „hołd z kwiatów” składany na wzór rzymski na placu przed figurą Niepokalanej. To już od lat wyraz szczególnej łączności Jasnej Góry z Watykanem i pamięci o Papieżu.