Pallotyn wziął udział w sesji Rady Miejskiej w Radomiu. W trakcie posiedzenia przedstawił radnym zakres prowadzonych prac budowlanych w podradomskim Sołtykowie oraz potrzeby związane z inwestycją, która od kilku lat jest wspierana wyłącznie z dobrowolnych składek i pomocy okolicznych samorządów powiatowych i gminnych.

Ks. Marek Kujawski poinformował radnych, że budowane hospicjum będzie jedynym w kraju, w którym będą przebywać nie tylko chorzy, ale również ich rodziny. Mówił, że w wielu polskich rodzinach występuje problem z opieką nad chorymi onkologicznie. – Są przypadki, gdzie oboje małżonkowie zachorowali. Jedno z nich dostało skierowanie do hospicjum, a drugie z nich zostaje w domu, najczęściej bez opieki. Dlatego my budujemy wioskę hospicyjną, aby tacy ludzie byli ze sobą w tych trudnych chwilach. W głównym budynku hospicjum będzie miejsce dla 52 osób, w tym 12 łóżek dla dzieci. Wokół tego budynku budujemy 12 domków, w których będą mogli przebywać chorzy z najbliższymi – mówił ks. Marek Kujawski.

W hospicjum będzie również możliwość dziennego pobytu dla chorych. – Rodzina będzie mogła przywieźć chorego rano do naszej placówki, a po pracy go odebrać. U nas będzie miał zapewnioną całodzienną opiekę. W planach mamy też hospicjum perinatalne. Będziemy chcieli też przyjmować studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego celem odbycia praktyk w naszym hospicjum – dodał ks. Kujawski.

W trakcie Sesji Rady Miejskiej zdecydowano wesprzeć hospicjum kwotą 15 tys. złotych. – Takiego miejsca nie ma i ogromne ukłony dla państwa, że podjęliście się tej misji – mówiła wiceprezydent Marta Michalska-Wilk. Zaznaczyła, że zdaję sobie sprawę z tego, że jest to mała kwota, jednak być może na tym wsparcie na tę inicjatywę się nie zakończy. Radni wyrazili nadzieję, że władze miejskie w przyszłości przeznaczą na ten cel znacznie większe środki.

W ciągu ostatnich 7 miesięcy zbudowano obiekt, który ma 7,5 tys. metrów wraz z basenem rehabilitacyjnym. Na dokończenie inwestycji potrzeba jeszcze 69 milionów złotych.

Projekt budowy hospicjum jest odpowiedzią na problemy występujące na terenie województwa mazowieckiego w zakresie dostępu do świadczeń opieki hospicyjnej. Najbogatsze w kraju województwo charakteryzuje się jednym z najniższych wskaźników dostępności do świadczeń stacjonarnych w tym zakresie w całej Polsce. Dysponuje tylko 19 hospicjami stacjonarnymi, a liczba dostępnych w nich łóżek jest niemal 30 procent niższa niż średnio dla Polski w stosunku do liczby mieszkańców.

W południowej części województwa jedyną tego typu placówką jest oddział paliatywny w Zwoleniu, dysponujący zaledwie 10 łóżkami oraz zaledwie 8 ośrodków udzielających świadczeń w trybie ambulatoryjnym (ponad 60 procent mniej niż średnio w kraju w stosunku do liczby mieszkańców). Tylko jedna placówka w Warszawie prowadzi opiekę perinatalną