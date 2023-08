Modlitwy ukraińskiego Kościoła w Dzień Niepodległości naszych sąsiadów  

„Najwyższą formą wolności jest miłość. Dlatego w tym dniu szczególnie pamiętamy o tych, którzy potrafią kochać swoją ojczyznę aż do samopoświęcenia. Dziś zwłaszcza wspominamy całe pokolenia bohaterów walki narodowowyzwoleńczej naszego ludu. Oni w różnych czasach i epokach naszej historii nie tylko marzyli o wolnej Ukrainie, ale także zdobywali ową wolność w bojach, potem i krwią. Szczególnie modlimy się tego dnia za nasze dziewczęta i chłopców, którzy bronią naszej niepodległości na polach bitew wojny, którą Rosja sprowadziła na naszą ziemię. Możemy dziś obchodzić to święto tylko dlatego, że nasza ukraińska armia tworzy obecnie przestrzeń wolności – mówi abp Szewczuk. – Modlimy się też szczególnie za tych braci i siostry, naszych współobywateli, którzy znajdują się pod rosyjską okupacją i mogą zostać ukarani śmiercią za sam fakt świętowania tego dnia. Jesteśmy wezwani do zrobienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby Ukraina wygrała tę nierówną walkę. Dziś wspieramy ukraińską armię i staramy się pomóc wszystkim, którzy zostali ranni w tej wojnie. Niepodległość naszej Ojczyzny w czasie wojny postrzegamy w sposób szczególny – jako naszą wartość, jako nasze wspólne dobro. Dlatego modlimy się dzisiaj: Boże, błogosław Ukrainie, błogosław godnym i wolnym dzieciom Ukrainy! Boże, wielki, jedyny, broń nam Ukrainy!“