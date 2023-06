„Na terenie, gdzie pomagamy jest ponad 400 osób, które bez pomocy ludzi z zewnątrz nie są w stanie po prostu bytować. Wybieramy się też do wioski, która nie była pod okupacją i nie była za bardzo ostrzeliwania natomiast cała została zalana. To, co tutaj spotykamy, rozmawiamy z ludźmi i z zaprzyjaźnionymi z nami wolontariuszami, to usłyszeliśmy rzeczy niesamowicie przykre, nie spodziewaliśmy się takiej ilości historii bardzo trudnych – mówi papieskiej rozgłośni Marzena Michałowska. – Gdy woda opada widać pozostałości po powodzi. To ludzkie ciała, szkielety zwierząt, to wszystko, co niesie ze sobą woda. Ludzie w nocy nie zdążyli się stąd ewakuować. Szczególnie porażające są widoki ciał dzieci. Właśnie przed chwilą mogli państwo usłyszeć ostrzał artyleryjski. Jesteśmy tutaj, żeby pomagać. Jesteśmy tutaj, żeby wspierać tych ludzi. Pomoc jest bardzo potrzebna. Po drodze widzieliśmy mnóstwo jadących tutaj tirów z wodą. Ona jest bardzo, bardzo potrzebna. Potrzebne są leki, środki do oczyszczania wody. Wolontariusze pracujący tutaj i służby bardzo dbają o to, żeby w miejsca, gdzie jest zagrożenie epidemiologiczne, nie trafiali ludzie bez potrzebnego sprzętu. Potrzebne są pompy do miejscowości, gdzie wciąż stoi woda. Potrzebne też jest wsparcie duchowe, więc jeżeli możecie się pomodlić za tych ludzi, będziemy wam też bardzo, bardzo wdzięczni.“