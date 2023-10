Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich o sprawie ks. Rupnika

Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich zapewnia, że będzie czuwać nad zapewnieniem odpowiedniego wymierzenia sprawiedliwości. Na samym wstępie zaznacza jednak, że chce też docenić odwagę i świadectwo wszystkich tych, którzy doświadczyli nadużyć w Kościele, a kiedy dochodzili sprawiedliwości, niczego nie udało się im osiągnąć.

Oświadczenie komisji przypomina ponadto, że posługi w Kościele nie mogą pełnić ci, którzy „tak głęboko” krzywdzą osoby powierzone ich opiece. Stąd apel do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są odpowiedzialni za Kościół, aby uczynili go miejscem, które odznacza się otwarciem, zrozumieniem i opieką względem wszystkich, a w szczególności w odniesieniu do tych, którzy są w nim marginalizowani.

Nawiązując do kończącego się synodu, Komisja wskazuje też na znaczenie „kultury ochrony” w teologii, przywództwie i kulcie. Podkreśla, że do istoty misji Kościoła należy zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa, ochrona bezbronnych przed wszelkimi zagrożeniami i prowadzenie ich do pełni życia, na miarę Bożych obietnic.

Ks. Marko Rupnik to znany na całym świecie twórca neobizantyjskich mozaik. W czerwcu został usunięty z Towarzystwa Jezusowego za „upartą odmowę” przestrzegania ślubu posłuszeństwa, a konkretnie za niezastosowanie się do środków, jakie podjęli względem niego przełożeni w konsekwencji postawionych mu zarzutów o seksualne i psychiczne wykorzystywanie dorosłych kobiet, w tym zakonnic. Ich świadectwa uznano bowiem za wysoce wiarygodne.

We wrześniu Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich poinformowała Franciszka o poważnych problemach w związku z postępowaniem w sprawie ks. Marko Rupnika, a także o tym, że jego ofiarom nie okazano bliskości. Skłoniło to Papieża do ponownego skierowania sprawy do Dykasterii Nauki Wiary. Warto zaznaczyć, że do kompetencji Komisji należą nie tylko nadużycia względem nieletnich, ale także wobec niektórych kategorii osób dorosłych.