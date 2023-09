Pan Bóg nie tylko w niedzielę w kościele

Już po raz trzeci archidiecezjalna wspólnota Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na całodobowe modlitewne spotkanie halowe. Tym razem odbędzie się pod hasłem “Ja Jestem”. Celem wydarzenia, jak informują organizatorzy, jest doświadczenie obecności Pana Boga, uwielbienie Go i umocnienie w wierze. Spotkanie ma charakter ogólnopolski i odbędzie się 30 września.

Podobnie jak ostatnio, czyli cztery lata temu, modlitwę zaplanowano w Hali Globus. - Przewidujemy blisko 5 tysięcy miejsc. Tyle, ile może pomieścić hala – mówi ks. Artur Potrapeluk, koordynator Odnowy. – Cała przestrzeń zostanie podzielona na strefy, w których równolegle odbywać się będą alternatywne wydarzenia. Planujemy m.in. strefy: adoracji, modlitwy wstawienniczej i miłosierdzia, gdzie będzie spowiedź – wylicza ks. Potrapeluk. – Przewidujemy też miejsce, w którym będzie można spotkać się z członkami naszych wspólnot i porozmawiać o Jezusie, o naszej wierze, dylematach i wątpliwościach oraz podzielić się świadectwem spotkania Boga – dodaje.

Ks. Artur podkreśla, że miejsce do organizacji spotkania zostało wybrane bardzo świadomie.

– Wiem, że pojawiają się pytania i głosy, po co spotykać się poza budynkiem kościoła – mówi. – Zaobserwowałem, że ludzie, którzy przychodzą na tego rodzaju wydarzenia w miejsca, gdzie najczęściej spotykamy się na meczach czy koncertach, mają bardzo dobre doświadczenia. Odbudowują relacje z Panem Bogiem. Bo On działa nieustannie w naszej codzienności i potwierdza nam to znakami, cudami. Myślę, że dla wielu to nieoczywiste, że Pan Bóg jest i działa poza budynkiem kościoła, że możemy Go spotkać poza dniem świętym w codzienności, że możemy Go uwielbiać w hali, ale także w drodze do pracy i w trudnych doświadczeniach.

Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w wydarzeniu wszystkich, zarówno starszych, młodszych jak i dzieci. – Mamy przekonanie, że warto, bo zaprasza na nie sam Pan Bóg – podkreśla ks. Potrapeluk.

Choć, jak mówi ks. koordynator, spotkanie będzie miało charakter całodobowy, zakup biletu nie oznacza, że trzeba będzie cały czas być w hali. – W każdym momencie można wyjść, i w każdym również wrócić. Z ubiegłych edycji mamy jednak doświadczenie osób, które non stop trwały na modlitwie.

Zwieńczeniem wydarzenia „Ja Jestem” będzie modlitwa za nowe pokolenia. - Będą modlić się małe dzieci za nas wszystkich, my będziemy razem modlić się za dzieci i młodzież prosząc o wylanie Ducha Świętego i wzrost wiary dla nas wszystkich. Mamy świadomość, że potrzebujemy siebie nawzajem i potrzebujemy się za siebie modlić.

Zapisy na wydarzenie trwają na stronie Ja Jestem. Tam też dostępny jest cały program oraz informacja o gościach, którzy wezmą udział we wspólnej modlitwie.