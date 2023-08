Papież modli się za Ukrainę i Grecję oraz cieszy go wyjazd do Mongolii  

„W czwartek udam się w kilkudniową podróż do serca Azji, do Mongolii. To bardzo upragniona wizyta, która będzie okazją do objęcia Kościoła niezbyt licznego, ale żywego w wierze i wielkiego w miłosierdziu; a także do spotkania z bliska szlachetnego, mądrego ludu o wielkiej tradycji religijnej, który będę miał zaszczyt poznać, zwłaszcza w kontekście wydarzenia międzyreligijnego. Chciałbym teraz zwrócić się do was, bracia i siostry z Mongolii, mówiąc, że cieszy mnie wyjazd, aby przebywać wśród was jako brat dla wszystkich. Dziękuję waszym władzom za uprzejme zaproszenie i tym, którzy z wielkim zaangażowaniem przygotowują moją wizytę. Proszę wszystkich, aby towarzyszyli tej pielgrzymce modlitwą.“