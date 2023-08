- Jesteście pięknymi, wartościowymi ludźmi. Przy waszym szczerym zaangażowaniu Bóg może zdziałać wiele cudów. Może posłużyć się wami do czynienia wielkiego dobra. Oddajcie Mu swoje ręce, nogi, umysły, serca. Niech się wami posługuje do czynienia dobra, do czynienia cudów - mówił bp Damian Muskus do pielgrzymów podczas 51. Pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej „Rekodzięczynienie”.

Biskup podkreślił, że już od pięciu dekad młodzi archidiecezji krakowskiej pielgrzymują do Kalwarii Zebrzydowskiej, by podziękować za rekolekcje. Przypomniał, że kard. Karol Wojtyła jako małe dziecko został na Kalwarii usynowiony przez Maryję. Ojciec Święty przywiązywał wielką wagę do spotkań z młodymi, ponieważ ich dusze są wrażliwe na prawdę i miłość.

Biskup skierował do zebranych słowa św. Jana Pawła II: „Widzę, czuję, jak bardzo, głęboko w waszych młodych duszach pracuje Duch Święty”. Biskup powiedział, że te słowa nadal rezonują i potwierdzają się w kolejnych pokoleniach. Podkreślił, że pielgrzymi przychodzą przed oblicze Matki Bożej z całymi naręczami owoców rekolekcji, by przedstawić je Chrystusowi i „zobaczyć siebie w zwierciadle serca Maryi”.

Wesele w Kanie Galilejskiej to podobnie jak ŚDM lub rekolekcje, czas świętowania, do którego człowiek wraca, gdy codzienność staje się trudna. Biskup zauważył, że nie można jednak żyć w trybie „od święta do święta”. Wskazał, że o bliskości z Jezusem i bliźnimi świadczy codzienność. Podczas świątecznych spotkań Pan wnosi w życie nową jakość i pozwala doświadczyć wspólnoty.

– Ludzie, którzy na was patrzą powinni zdumiewać się pięknem waszego życia. Taka jest istota chrześcijańskiego świadectwa. Nasze życie powinno być piękne, bo jest i powinno być przeniknięte Bogiem, którego zapraszamy na swoje wesele, na swoje święto. Nasze życie jest piękne, ponieważ pozwalamy, żeby Bóg w nim działał, żeby czynił cuda, nawet gdy tego nie widzimy – stwierdził. Przypomniał pielgrzymom jak ważne jest świadectwo, wskazywanie innym sensu życia i zarażanie ich entuzjazmem. Maryja w Kanie Galilejskiej dała wolność Jezusowi, nie instruowała go, tylko wskazała Jezusowi problem, który dostrzegła. Hierarcha powiedział, że ludzie często chcą mówić Bogu, co ma robić, by zaspokoić ich potrzeby. – Maryja uczy, że problem trzeba zauważyć, nazwać go po imieniu i z zaufaniem oddać go Bogu. To wszystko – podkreślił.

Zapytał zebranych, czy mają w sobie taką wiarę, by wzorem Maryi oddać wszystko w ręce Jezusa i dodał, że nie jest to zachęta do bierności. Przyznał, że widząc postawę sług w Kanie Galilejskiej, myślał o księżach. Zauważył, że księża oddając się na służbę Bogu, zdecydowali stać się „chłopcami na posyłki” samego Jezusa. – Jesteśmy sługami, którzy kiedyś podjęli decyzję, że będą czynić wszystko, cokolwiek Jezus im powie. Właśnie takich jacy jesteśmy Bóg potrzebuje, by przez nasze życie, pracę i zaangażowanie mógł dokonać cudów – zauważył.

Poprosił młodych, by wymagali od swoich księży i wychodzili im naprzeciw. – Nie szukajcie dla siebie łatwego życia. Stawiajcie sobie wymagania, bo one uszlachetniają. Bądźcie dobrzy dla innych. Angażujcie swoje siły i czas w pomoc tym, którym jest gorzej. Odkrywajcie powołania, którymi obdarza Was Bóg – poprosił pielgrzymów. Przyznał, że spoglądając na rzesze tak wspaniałych młodych ludzi ma pewność, że Bóg do niektórych z nich mówi: „pójdź za Mną”. – Nie zamykajcie uszu na jego wołanie. Nie udawajcie, że te słowa „pójdź za Mną” nie padły. Nie bójcie się zaufać Jezusowi. Myśmy przed laty zaufali i naprawdę nie żałujemy – zapewniał młodych.

Na zakończenie moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie archidiecezji krakowskiej, ks. Ryszard Gacek prosił zebranych o modlitwę za posługujących kapłanów oraz o nowe powołania. Każdy chętny uczestnik pielgrzymki mógł wylosować obrazek z modlitwą za wybranego kapłana z archidiecezji krakowskiej.

51.Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej zgromadziła na wspólnej modlitwie Ruch Światło-Życie, Domowy Kościół, Służbę Liturgiczną Ołtarza, Ruch Apostolstwa Młodzieży, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Duszpasterstwo Młodzieży archidiecezji krakowskiej. W czasie uroczystej Mszy św. zebrani dziękowali za czas wakacyjnych rekolekcji oraz za Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Prosili także Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej Kalwaryjskiej o potrzebne łaski na nowy rok formacyjny.

W czasie 51.Pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej pobłogosławionych zostało 69 animatorów Ruchu Światło-Życie. Błogosławieństwo przyjęły także nowe pary rejonowe Domowego Kościoła.

BP AKr / Kalwaria Zebrzydowska