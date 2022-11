Betlejem: 100-tysięczny poród przy grocie narodzenia  

Przykładem tego jest Szpital Pediatryczny Świętej Rodziny w Betlejem, położony niespełna kilometr od groty narodzenia. Działa od 1985 r., prowadzi go Zakon Kawalerów Maltańskich, w najbliższych tygodniach spodziewany jest w nim 100-tysięczny poród.

Jest to jedyny szpital w południowej Palestynie, który jest w stanie zapewnić opiekę wcześniakom urodzonym przed 32. tygodniem ciąży oraz kobietom z ciążą wysokiego ryzyka. Dysponuje 18 łóżkami dla noworodków na oddziale intensywnej terapii, 7 salami porodowymi i 3 salami operacyjnymi. Szpital utrzymuje się przede wszystkim z darów pochodzących od prywatnych sponsorów z całego świata – mówi Alessandro de Franciscis, wielki szpitalnik Zakonu Kawalerów Maltańskich.

„Placówka ta służy społeczności, która jest w coraz większym stopniu niemal całkowicie niechrześcijańska. Jest to konsekwencja procesu postępującej dechrystianizacji Palestyny i Ziemi Świętej. Wynika ona z dwóch czynników. Po pierwsze z obiektywnych trudności. Z roku na rok życie staje się tutaj coraz trudniejsze, również na skutek postępującej kolonizacji. Z drugiej strony chrześcijanie, zapewniając swym dzieciom lepsze wykształcenie, mają też wyższe oczekiwania. Dlatego w pewnym momencie decydują się na emigrację. Chodzi tu o duże liczby, rzędu kilkuset tysięcy. Szpital stara się zapewnić pracę tym, którzy pozostali, ale oczywiście nie jesteśmy wielką strukturą. Opłacamy 200 pracowników. Wzruszające jest też oczywiście to, że kilka kroków od groty narodzenia możemy oferować wyspecjalizowaną pomoc na bardzo wysokim poziomie. Spotyka się to z uznaniem zarówno ze strony władz palestyńskich, jak i tych wszystkich, którzy swymi hojnymi darowiznami wspierają ten szpital, bo jego koszty utrzymania są oczywiście dość wysokie. Dla tego regionu szpital ten ma ogromne znaczenie.“