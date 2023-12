Kard. Nycz złożył na ręce Franciszka rezygnację z urzędu

Podczas spotkania opłatkowego z duchowieństwem Archidiecezji Warszawskiej metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz poinformował księży, iż złożył na ręce papieża Franciszka prośbę o przyjęcie rezygnacji z urzędu arcybiskupa warszawskiego. Informację tę przekazał na platformie X rzecznik prasowy archidiecezji warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński.

Ks. Śliwiński wyjaśnił, że „prośba o przyjęcie rezygnacji ma związek z ukończeniem w lutym 2025 roku wieku 75 lat, jednak została skierowana wcześniej, bez czekania na dokładną datę osiągnięcia wieku emerytalnego”.



Biogram kard. Kazimierza Nycza

Ks. Kazimierz Nycz miał 38 lat gdy 4 czerwca 1988 r. przyjmował święcenia biskupie. Konsekracji na Wawelu przewodniczył kard. Franciszek Macharski. Jako dewizę przyjął słowa: „Ex hominibus, pro hominibus” (Z ludu i dla ludu). Trwającą 35 lat posługę biskupią rozpoczął jako biskup pomocniczy krakowski, później kontynuował jako biskup koszalińsko-kołobrzeski, a od 2007 r. jako metropolita warszawski. W sobotę 23 grudnia kard. Kazimierz Nycz poinformował księży archidiecezji warszawskiej o złożeniu papieżowi Franciszkowi rezygnacji z pełnienia funkcji arcybiskupa metropolity warszawskiego.

Kard. Kazimierz Nycz urodził się 1 lutego 1950 r. w Starej Wsi koło Oświęcimia w archidiecezji krakowskiej. Po święceniach 20 maja 1973 r w Kaniowie z rąk bp. Juliana Groblickiego pracował jako wikariusz w Jaworznie-Szczakowej i Raciborowicach. W 1981 r. ukończył studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Po studiach pracował w wydziale katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Krakowie i pomagał w duszpasterstwie w Skawinie. Przez sześć lat wykładał katechetykę na Papieskiej Akademii Teologicznej (PAT). W 1987 r. został wicerektorem krakowskiego seminarium duchownego.

4 czerwca 1988 r. został konsekrowany na biskupa w katedrze na Wawelu. Był przez 16 lat biskupem pomocniczym krakowskim u boku kard. Franciszka Macharskiego. Stanowili oni faktycznie „duet” zarządzający archidiecezją krakowską, gdyż kard. Macharski nadawał kierunek, który był wcielany w życie przez biskupów pomocniczych, a przede wszystkim przez bp. Nycza. Bp Nycz odpowiadał też za organizację wszystkich papieskich pielgrzymek do Krakowa.

9 czerwca 2004 r. Jan Paweł II mianował biskupa Nycza ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Ingres do katedry w Koszalinie nastąpił 7 sierpnia 2004 roku.

3 marca 2007 r. papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą warszawskim. Ingres do bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie miał miejsce w Niedzielę Palmową 1 kwietnia 2007. W tym samym roku został mianowany ordynariuszem wiernych obrządku wschodniego w Polsce nie mających własnego biskupa.

20 października 2010 r. papież Benedykt XVI mianował go kardynałem. Ingres kardynalski do archikatedry warszawskiej odbył 25 grudnia 2010 r. Jego kościołem tytularnym w Rzymie jest bazylika świętych Sylwestra i Marcina w Monti.

W 2013 r. uczestniczył w konklawe, w którym wybrano papieża Franciszka.

Kard. Nycz jest członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz członkiem Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec oraz Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP. Przewodniczy Radzie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

W dykasteriach watykańskich jest członkiem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Kongregacji ds. Duchowieństwa. W 2023 roku papież Franciszek mianował go członkiem watykańskiej Dykasterii Kultury i Edukacji. Funkcję tę pełni wraz z dwoma innymi polskimi hierarchami: metropolitą lubelskim abp Stanisławem Budzikiem i biskupem pomocniczym kieleckim Marianem Florczykiem.

***

Nie lubi rocznic

„Osobiście nie przywiązuję większej wagi do obchodzenia rocznic. A przywiązuję tylko w znaczeniu cichej, prywatnej modlitwy dziękczynnej – a jeszcze bardziej jako okazję do rachunku sumienia, bo pewne rzeczy można było zrobić lepiej” – powiedział KAI w 10. rocznicę objęcia katedry arcybiskupiej w Warszawie (w 2017 r.). I jest w tym konsekwentny. Złoty jubileusz święceń, czyli 50. rocznicę, przypadającą 20 maja bieżącego roku, obchodził prywatnie i zadbał, by nie robiono z tego „wydarzenia”.

Z ludu wzięty, dla ludu postawiony

Słowa „Ex hominibus, pro hominibus”, które wybrał jako dewizę swojej biskupiej posługi, czyli: „Z ludu i dla ludu”, nawiązują do fragmentu Listu do Hebrajczyków (5,1) mówiącego o kapłanach: „Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy”.

Słowa „dla ludu” rozumie szeroko, o czym daje wyraz w swoich homiliach, zwłaszcza skierowanych do swoich braci w kapłaństwie. Podczas tegorocznej Mszy świętej Krzyżma w Wielki Czwartek powiedział: „Trzeba sobie uświadomić, że jesteśmy posłani do wszystkich. Kościół, który przeżywamy dziś w wymiarach naszych parafii, musi być Kościołem ewangelizującym, idącym, szukającym wszystkich”.

„Kościół musi być jeszcze bardziej misyjny, szukający tych, którzy się pogubili, albo nawet jeśli wyrośli w kulturze chrześcijańskiej, to żyją niejako obok tej kultury, nie umieją się w niej obracać, kontestują jej poszczególne elementy, a nawet są to tacy, którzy już prawie o Chrystusie nie słyszeli”.

„Być dla wszystkich, niezależnie od wieku, wykształcenia, nastawienia do wiary; nawet dla tych, którzy robią wrażenie wrogów Kościoła; być dla ludzi wszystkich poglądów społecznych, do których w imię swojej wolności – czasem pojmowanej skrajnie – mają prawo. Być dla tych, którzy mają różne opcje polityczne, i też do tego mają prawo, bo mają sumienia, według których mają prawo żyć”.

„Mamy temu światu coś do powiedzenia, coś do dania. I nawet jeśli sami nie dożyjemy – mówię o sobie przede wszystkim – skutków tego świadectwa Ewangelii, którą niesiemy dzisiejszemu światu, to miejmy nadzieję, że kiedyś świat powróci do tych wartości. I będzie musiał wrócić, jeśli nie chce bardziej zboczyć na bezdroża” – podsumował.



Dwa jubileusze

4 czerwca br. przypadła 35. rocznica jego sakry biskupiej. W 1988 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Nycza biskupem pomocniczym metropolity krakowskiego. Konsekracji na Wawelu przewodniczył kard. Franciszek Macharski.

Jubileusz kardynała Kazimierza Nycza zbiegł się w tym roku z Dniem Dziękczynienia, który od 15 lat (2008 r.) z jego inicjatywy jest obchodzony w pierwszą niedzielę czerwca w Kościele warszawskim, ale także coraz powszechniej poza granicami archidiecezji.