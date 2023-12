Francja: bożonarodzeniowa modlitwa za życiem

We Francji przybiera na sile lobby dążące do zalegalizowania w tym kraju wspomaganego samobójstwa.

Chrześcijańską odpowiedzią na ten dyktat śmierci są różne inicjatywy broniące życia, także u jego kresu, odbywające się w wielu francuskich miastach. Na czas Bożego Narodzenia biskupi zaproponowali też specjalną modlitwę w intencji ochrony każdego życia, od poczęcia do jego naturalnego końca.

Zgodnie z zamysłem francuskich biskupów modlitwa ma być odmawiana na Pasterkach oraz Mszach w dzień Narodzenia Pańskiego. „Czyż jest sposobniejszy czas na podjęcie modlitwy dotyczącej kresu naszego życia niż ten, gdy sam Bóg przychodzi, aby przyjąć naszą ludzką kondycję we wszystkim oprócz grzechu” – czytamy w komunikacie zachęcającym do włączenia się w tę modlitwę.

Konferencja Episkopatu Francji prosi parafie o przypomnienie wiernym podczas bożonarodzeniowych liturgii, że „każde życie jest darem dla ludzkości, pełnym godności i wymagającym szacunku". Po modlitwie o to, by „światło z Betlejem oświeciło rządzących”, biskupi zachęcają wiernych do „pełniejszego zaangażowania się na rzecz ludzi najbardziej kruchych i bezbronnych, aby budować cywilizację, która będzie prawdziwie ludzka".

Bożonarodzeniowa modlitwa jest już kolejną inicjatywą proponowaną przez episkopat Francji w intencji obrony życia. Wcześniej, we współpracy z wiernymi, wypracowano konkretne argumenty za życiem. Przesłano je do tych deputowanych, którzy będą stanowić prawo. „Wielu z nich ma wątpliwości. Dlatego ważne jest, aby nadal podejmować działania za życiem" – podkreślają biskupi.

Nowa ustawa o końcu życia ma być zaprezentowana we Francji na początku 2024 roku. Projekt legalizacji wspomaganego samobójstwa jest promowany przez prezydenta Macrona.