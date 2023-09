Tir z pomocą humanitarną od Papieża dotarł na Wschodnią Ukrainę  

Ubrania na zimę i artykuły spożywcze, w tym dania błyskawiczne to zawartość ciężarówki z pomocą humanitarną od Papieża Franciszka, który dziś dotarł do Zaporoża i do Charkowa na Ukrainie. Pomoc trafi do ludzi, którzy uciekają przed wojną z terytoriów przy linii frontu. Akcję pomocy koordynuje jałmużnik papieski, kard. Konrad Krajewski.