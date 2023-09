W krótkiej wypowiedzi Ojciec Święty zwraca uwagę na to, co pozostało po tak niezwykłym spotkaniu ponad miesiąc po jego zakończeniu.

Papież: utrzymujcie wspomnienia przy życiu, dzieląc się nimi

Cóż, czy nadal macie coś w pamięci ze Światowych Dni Młodzieży, czy nie? Wszyscy mówią, że tak. Cieszę się z tego. To wspomnienie, jakiego nie można trzymać w pudełku czy albumie ze zdjęciami, to żywe wspomnienie i należy je utrzymywać przy życiu. A jak utrzymać coś przy życiu? Przekazując to dalej, dając to innym. Rodzina jest utrzymywana przy życiu przez dzieci, które przekazują ją dalej, a potem rodzice stają się dziadkami, zaś ona zawsze pozostaje żywa. I wy także utrzymujcie wspomnienie waszych doświadczeń na ŚDM przy życiu, nie «znieczulajcie» ich, nie umieszczajcie ich w albumie wspomnień z przeszłości. Utrzymujcie je przy życiu. I opowiadajcie o tym: opowiadajcie o tym na uniwersytecie, opowiadajcie o tym w szkole, opowiadajcie o tym w pracy, opowiadajcie o tym, czego doznaliście, o tej masie ponad 1,5 miliona obecnych tam ludzi, a przede wszystkim o tym, co czuliście. I proszę was teraz: bądźcie misjonarzami, bądźcie propagatorami, bądźcie świadkami tego, czego doświadczyliście. I dziękuję wam, dziękuję wam za świadectwo, które już daliście. Teraz przypada wasza kolej, by być świadkami.