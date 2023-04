Ks. Krzysztof Grzelak SChr: węgierska Polonia oczekuje na Papieża  

„Organizujemy się na tę Mszę świętą na placu Kossutha i tutaj, w naszej parafii, modlimy się o dobre owoce tej wizyty dla całego Kościoła węgierskiego i dla nas. Gdy spoglądamy na naszą wspólnotę polonijną na Węgrzech – a znajdujemy się w dawnym obozie sowieckim czy komunistycznym – obecność Polaków tu na Węgrzech wiązała się z wymianą studencką czy turystyczną. Gros naszej Polonii to nasze panie, Polki, które tutaj odnalazły swoje miejsce na ziemi, tutaj odnalazły miłość, tu założyły rodziny – zaznaczył ks. Grzelak. – W większości są to małżeństwa mieszane: po stronie polskiej kobieta, a po stronie węgierskiej mężczyzna. Tutaj założyli rodzinę i tu mieszkają. To jest główna oś naszej Polonii.“