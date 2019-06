Brat Alois przypomniał, że tysiące młodych przybywają co roku do Taizé i uczestniczą w organizowanych przez wspólnotę spotkaniach. Dlatego bracia podjęli wszelkie możliwe środki, aby takie sytuacje już nigdy więcej się nie powtórzyły i by zapewnić młodym pełne bezpieczeństwo.

“To smutna wiadomość. W naszej historii było trzech braci, którzy dopuścili się agresji o charakterze seksualnym względem małoletnich. Miało to miejsce w latach 1950-1980. Pierwsze sygnały otrzymałem w 2010 r. Kiedy się o tym dowiedziałem, najpierw spotkałem się z ofiarami. Dla mnie było to najważniejsze – mówi Radiu Watykańskiemu brat Alois. - Zgłosiło się w sumie 5 ofiar. Wraz z innymi braćmi wysłuchałem ich świadectw. Uwierzyłem ich słowu i towarzyszyłem im. Z czasem jednak doszliśmy do wniosku, że trzeba pójść dalej. Zgłosiliśmy te przypadki do prokuratury. A ponadto rozmawiając o tym w naszym gronie, jednomyślnie postanowiliśmy, że publicznie opowiemy o tych bardzo smutnych wydarzeniach, które są częścią historii naszej wspólnoty.”