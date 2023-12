Paderborn i Bamberg mają nowych arcybiskupów

Papież mianował dzisiaj biskupa pomocniczego Moguncji, Udo Bentza na arcybiskupa Paderborn w Westfalii oraz biskupa pomocniczego archidiecezji Bambergu Herwiga Gössla na jej arcybiskupa.

Udo Bentz był biskupem pomocniczym w Moguncji (Mainz) od 2015 roku. Urodził się 3 marca 1967 r. w Rülzheim w diecezji Speyer. Po ukończeniu szkoły średniej i studiowaniu bankowości wstąpił do seminarium duchownego w Moguncji, a następnie ukończył studia filozoficzne i teologiczne na uniwersytetach w Moguncji i Innsbrucku. Święcenia kapłańskie przyjął 1 lipca 1995 r. i został inkardynowany do diecezji Mainz.

Był wikariuszem parafialnym w katedrze w Wormacji (1995-1998) i sekretarzem kardynała Karla Lehmanna (1998-2002); doktorem teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu we Fryburgu Bryzgowijskim (2002-2007); asystentem duszpasterskim w Sprendlingen (2002-2004) i St. Peter Canisius w Moguncji (2004-2007); w 2007 r. został mianowany rektorem seminarium duchownego w Moguncji.

15 lipca 2015 r. został mianowany biskupem pomocniczym Moguncji, a 20 września 2015 r. został konsekrowany na biskupa. Od 2017 r. pełni również urząd wikariusza generalnego.

W Konferencji Biskupów Niemiec abp Bentz jest członkiem Komisji ds. Młodzieży i Komisji ds. Kościoła Powszechnego. Abp Bentz zastąpił na stanowisku abp Hansa-Josefa Beckera, który ustąpił 1 października 2022 r.

Z kolei nowym arcybiskupem Bambergu został bp Herwig Gössl. Ma 56 lat. Był biskupem pomocniczym w tej diecezji bawarskiej od 2014 roku. W Bambergu mieszka prawie 600 000 katolików. 56-letni duchowny zastąpi abp Ludwiga Schicka, którego przedwczesna rezygnacja z urzędu została przyjęta przez papieża 1 listopada 2022 roku. Od tego czasu bp Gössl tymczasowo kierował archidiecezją jako administrator diecezjalny.

Abp Herwig Gössl urodził się 22 lutego 1967 r. w Monachium i dorastał w Norymberdze. Wstąpił do seminarium duchownego w Bambergu w 1986 r. i został wyświęcony na kapłana w 1993 r. Po czterech latach pracy jako kapelan w Bayreuth w parafii św. Jadwigi, we wrześniu 1997 r. został mianowany administratorem parafii, a następnie proboszczem parafii Hannberg i Weisendorf w dekanacie Erlangen. W 2007 r. abp Schick mianował go rektorem w seminarium w Bambergu; rok później został zatwierdzony jako rektor w seminarium w Würzburgu. Od tego czasu działał jako łącznik między dwiema diecezjami, które ściśle współpracowały w kształceniu księży. W tym samym czasie bp Gössl był odpowiedzialny za prowadzenie kapelanów w archidiecezji Bamberg. 24 stycznia 2014 r. papież Franciszek mianował ks. Gössla biskupem pomocniczym w Bambergu. Został również wikariuszem biskupim ds. Caritas i proboszczem katedry. Później objął stanowisko szefa biura opieki duszpasterskiej. Zastąpił on abp. Ludwiga Schicka, który zrezygnował z kierowania archidiecezją do 1 listopada 2022 roku.