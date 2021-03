10 spotkań ze świętym Józefem  

Skauci Europy zapraszają do codziennych rozważań podczas Nowenny do św. Józefa, które wygłosi bp Jacek Kiciński CMF. Krótkie filmiki mają przygotować chętnych do uroczystości Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

Krótkie kilkuminutowe rozważania będą publikowane w internecie każdego poranka od 10 do 19 marca tak, żeby ci, którzy je obejrzą, mogli żyć tym słowem przez cały dzień.

Bp Jacek Kiciński z chęcią wziął udział w multimedialnym projekcie harcerskim. Swoje słowo do nagrań przygotował w oparciu o list apostolski papieża Franciszka "Patris corde". Każdego dnia biskup omówi jedną cechę opiekuna Świętej Rodziny.

- Staramy się, by w naszej działalności skautowej iść w duchu Kościoła. I dlatego w tym roku będziemy jako środowisko Federacji Skautingu Europejskiego kłaść nacisk na św. Józefa ze względu na rok jubileuszowy. Jako duszpasterz Skautów Europy chciałem, żeby nie umknęła nam w tym roku uroczystość św. Józefa, która przypada 19 marca. Dlatego postanowiłem zorganizować takie internetowe przygotowanie w czasie nowenny, które zaznaczy ten ważny czas - mówi ks. Mariusz Sobkowiak, Krajowy Duszpasterz Skautów Europy.

Zależy mu także, aby w środowisku Zawiszaków rozpropagować nowennę do św. Józefa.

- Zapraszamy do śledzenia rozważań nie tylko Skautów Europy, czy harcerzy z innych organizacji, ale wszystkich czcicieli św. Józefa, którzy chcą przeżywać ten ważny marcowy czas w kontekście roku jubileuszowego. To tylko kilka minut dobrego inspirujące słowa, które może nas wesprzeć każdego dnia. Filmik nie są długie, ale treściwe i przyswajalne. Mają w sobie dużą wartość duchową, o co zadbał o. bp Jacek. Można wysłuchać ich w drodze do pracy, przy śniadaniu, czy podczas przerwy między lekcjami lub innymi zajęciami - wymienia ks. Sobkowiak.

Wkrótce, 20 marca Zawiszacy będą także obchodzić Dzień Modlitw za FSE (Federacja Skautingu Europejskiego - przyp. red.). Tym razem pod hasłem: "Święty Józef - pokorny człowiek czynu".