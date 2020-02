Zmarła Łucja Pnioczyńska  

W wieku 87 lat odeszła do Pana wieloletnia przełożona Instytutu Świeckiego Pań Szensztatu w Polsce. Pogrzeb odbędzie się w Zabrzu.

Łucja Pnioczyńska urodziła się 25 lutego 1932 roku w Zabrzu-Zaborzu. Z wykształcenia była handlowcem i ekonomistką. Ukończyła też kurs katechetyczny w seminarium w Nysie. Pracowała w zakładach mięsnych oraz w parafii św. Józefa w Zabrzu w administracji, Caritas i katechezie. Do założonego w Niemczech Instytutu Świeckiego Pań Szensztatu wstąpiła oficjalnie w 1966 roku w kaplicy domowej Sióstr de Notre Dame w Zabrzu-Rokitnicy. Przyrzeczenia wieczyste złożyła 2 października 1971 roku w sanktuarium Sióstr Friedrich Rode w Berlinie. Tym samym zdecydowała do końca żyć według rad ewangelicznych – posłuszeństwa, czystości i ubóstwa.

Śp. Łucja Pnioczyńska zapoczątkowała Ruch Szensztacki i ugruntowała podwaliny Instytutu Świeckiego Pań Szensztatu w Polsce, którego była formatorką, a od 1992 do 2010 roku przełożoną. W latach PRL-u zaangażowanie to było możliwe tylko w warunkach konspiracyjnych, co wymagało heroicznej nieraz odwagi. Starała się o powstanie sanktuarium szensztackego w Rokitnicy, organizowała życie duchowe i wspólnotowe Pań Szenszatu w domu macierzystym (odkupionym od Sióstr de Notre Dame), współpracowała także z mniejszością niemiecką. Zmarła 13 lutego w szpitalu w Zabrzu-Biskupicach, na krótko przed swoimi 88. urodzinami.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 19 lutego w dwóch parafiach, z którymi pani Łucja przez wiele lat była związana – Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy i św. Józefa w Zabrzu.

W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa o 9.00 rozpocznie się Różaniec przy trumnie, po którym nastąpi Msza żałobna. Natomiast w parafii św. Józefa Różaniec rozpocznie się o 12.00, a Msza pogrzebowa pod przewodnictwem bp. Jana Wieczorka o 13.00. Po niej trumna z ciałem zostanie odprowadzona na cmentarz parafialny.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…