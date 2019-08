Skauci przygotowali ciekawy prezent dla papieża  

Przybywający do Rzymu europejscy skauci, zakończyli pierwszy etap swojej pielgrzymki. Po czterech dniach wędrowania dotarli do czterech obozów, gdzie rozpoczął się Festiwal Skautów, podczas którego mogą poznać kultury swoich kolegów i koleżanek z około 20 różnych krajów.

Każdy etap tegorocznego spotkania skautów wypełniony jest aktywnościami mającymi zapewnić ogólny i zintegrowany rozwój uczestników, nie pomijając żadnej ze sfer życia ludzkiego. Pośród różnych doświadczeń duchowych, kulturowych i społecznych znajduje się również projekt „Mobilia Scriptoria”, który przenosi skautów do czasów sprzed Biblii Gutenberga. Mówi Karol Kuchar, odpowiedzialny za projekt:

Skauci ofiarują Papieżowi ręcznie przepisaną Ewangelię

"«Mobilia Scriptoria» to pomysł wzięty od średniowiecznych mnichów, którzy przepisywali księgi ręcznie. My podczas naszej pielgrzymki przepisujemy w trasie całą Ewangelię – mówi Karol Kuchar. – Jesteśmy zorganizowani w Ogniska Przewodniczek, czyli dziewcząt i Kręgi Wędrowników dla chłopców. Każdy ma jakiś fragment do przepisania. Jest to około 10-12 wersetów. Idziemy 4 różnymi trasami, na każdej przepisujemy jednego autora. To będzie nasz prezent dla Papieża Franciszka".

Jest to jednak doświadczenie nie tylko kaligraficzne. Zarówno uczestnicy projektu jak i Ojciec Święty, który ma otrzymać ten wyjątkowy egzemplarz Ewangelii mają szansę do wzbogacenia się duchowego – wyjaśnia jedna z uczestniczek.

Skauci dzielą się z Papieżem swoim doświadczeniem Słowa Bożego

"Na początku musiałyśmy przeprowadzić Lectio Divina, czyli zastanowić się nad tym fragmentem, powiedzieć coś o naszych odczuciach, co myślimy, co jest do nas skierowane właśnie w tym fragmencie. Napisałyśmy wspólny krótki komentarz, a potem przepisywałyśmy ten fragment bardzo starannie. Oczywiście dwie z nas, które najładniej piszą zostały do tego wytypowane. A na koniec załączyłyśmy właśnie nasz komentarz skierowany również do Papieża Franciszka, bo to właśnie ma być prezent dla niego".