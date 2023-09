Iskra Bożego Miłosierdzia na ulicach

Wystarczy 7 minut, by odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Tylko tyle i aż tyle, bo jej wielka moc przemienia nie tylko poszczególne osoby, ale i całe miejscowości. Już w czwartek odbędzie się modlitwa na ulicach.

W czwartek 28 września o godz. 15.00 czciciele Bożego Miłosierdzia już po raz 16 spotkają się na chodnikach, rogach ulic i placach Polski i różnych miast świata, by uczcić Godzinę Miłosierdzia i prosić Boga w modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia w szczególnie ważnych intencjach.

W naszej archidiecezji przybywa miejsc, w których modlić się będą wierni.

Iskra Bożego Miłosierdzia Koronka na ulicach miast świata 2023



Doświadczenie wielu osób pokazuje, że odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia w miejscach niebezpiecznych czy trudnych, gdzie dzieje się jakaś krzywda lub ludzie narażeni są na niebezpieczeństwo, przynosi nieoczekiwaną zmianę. Pierwsza taka modlitwa odbyła się w Łodzi, później za jej przykładem poszły inne miasta. Także Lublin i inne miejscowości naszej archidiecezji są na liście miejsc, gdzie modlitwa popłynie na ulicach.

Na początku było to jedno skrzyżowanie obok kościoła kapucynów na Poczekajce i jedno na Abramowicach. Grupa ludzi wyszła o godz. 15 na ulice, by modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia. W kolejnych latach skrzyżowań przybywało – mówią członkowie lubelskiej Diakonii Miłosierdzia Ruchu Światło–Życie.

Modlitwa na ulicach odbędzie się m.in.: na skarpie przy Rondzie gen. Leona Berbeckiego, na skrzyżowaniu Alei Kraśnickiej i Bohaterów Monte Cassino, przy ul. Zana obok L'eclerca oraz ul. Zana obok krzyża na terenie parafii św. Józefa, przy przystanku MPK Przyjaźni (w kierunku miasta), w Chełmie w parafii Świętej Rodziny przy krzyżu osiedlowym, w Chełmie w parafii Narodzenia NMP przy figurze św. Jana Pawła obok Gmachu, w Jastkowie na skrzyżowaniu al. Warszawskiej i ul. Chmielowej, w Klesztowie przy przydrożnych krzyżach wszystkich miejscowości należących do parafii, w Kraśniku na skrzyżowaniach ulic: Krasińskiego i Wyszyńskiego, Wyszyńskiego i Sikorskiego, Krasińskiego i Mickiewicza, Słowackiego i Balladyny, Aleja Niepodległości i Urzędowska przy krzyżu.