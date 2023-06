Biskupi Polski i Ukrainy przygotowują akt pojednania obydwu narodów

"Musimy dzisiaj postawić kropkę nad «i» i w takim żywym dialogu powiedzieć, co było zrobione źle".

W dniach 7-9 lipca planuje się wspólne, polsko-ukraińskie, kościelne wspominanie 80. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Obecnie przygotowanie tych obchodów stanowi jeden z tematów prac obiadującego w Lidzbarku Warmińskim 395. Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

Obchody rozpoczną się 7 lipca w archikatedrze warszawskiej. O ich programie poinformował KAI przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, bp Piotr Greger.

„Kluczowym momentem będzie wspólne oświadczenie abp. Gądeckiego, przewodniczącego konferencji episkopatu, i abp. Szewczuka jako zwierzchnika Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie w archikatedrze warszawskiej. Przodowaliśmy taki projekt. Jest on oparty o poszczególne wezwania modlitwy Ojcze nasz” – powiedział bp Greger.

Uczestniczący w obradach polskich biskupów ordynariusz łacińskiej diecezji kijowsko-żytomierskiej, Witalij Krywicki, podkreślił historyczne znaczenie planowanych uroczystości religijnych.

„Musimy dzisiaj postawić kropkę nad «i» i w takim żywym dialogu powiedzieć, co było zrobione źle z jednej oraz z drugiej strony, a także jaka droga prowadzi do zmiany naszej mentalności, abyśmy nie widzieli jedni w drugich wrogów, tylko braci. A owo braterstwo się naprawdę teraz, w czasie obecnej wojny w Ukrainie potwierdziło i jestem tutaj, by dać temu świadectwo” – powiedział bp Krywicki.

Również obecny na obradach biskup pomocniczy eparchii tarnopolsko – zborowskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Teodor Martyniuk wskazał na znacznie tych obchodów dla przyszłych relacji naszych narodów.

„Jako biskupi i jako chrześcijanie, jako Polacy i Ukraińcy możemy zrobić ów krok do przodu w uzdrowieniu tych trudnych momentów naszej historii, dlatego aby wspólnie iść razem w przyszłość, aby pokolenia naszej młodzieży wzrastały w pokoju, w zgodzie i aby nigdy więcej w naszych dziejach nie było takich zdarzeń” – powiedział greckokatolicki hierarcha.

Po uroczystości w Warszawie biskupi obydwu krajów będą się też modlili 8 lipca w Pawliwce na Wołyniu, gdzie zamordowano 180 Polaków. Natomiast 9 lipca w katedrze w Łucku zostanie odprawione wspólnie nabożeństwo żałobne za pomordowanych.