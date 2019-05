Określenie daty pochodzenia Całunu Turyńskiego przy użyciu izotopu węgla nie jest niepodważalne. Ustalenia sprzed wielu lat trzeba ponownie poddać analizie. Kiedy naukowcy 31 lat temu badali trzy próbki tkaniny orzekli z całkowitą pewnością, że pochodzi ona z okresu pomiędzy 1260 a 1390 r. Dzisiaj te wyniki są coraz częściej kwestionowane. Takie przekonanie podziela wielu specjalistów i sindologów międzynarodowej sławy, odwołując się do danych naukowych, przedstawionych na konferencji. Mówi prof. Benedetto Torrisi z Uniwersytetu w Katanii.

“Opieramy się na samych wynikach badań, ich solidności. Dzięki spotkaniu interdyscyplinarnemu sindologów, statystyków oraz analityków, otrzymaliśmy «surowe» dane z badań wykonanych w przeszłości w Oksfordzie, Arizonie i Zurichu. Ich analiza radykalnie zmienia obraz rzeczy. Po pierwsze dlatego, że pojawia się znacznie więcej zestawień statystycznych niż w 1988 r. Dalej poddając je właściwym analizom udało się nam dojść do nowych wniosków i przedstawić je światowej opinii naukowej. Aby zrozumieć wielkie znaczenie tej nowości wystarczy przypomnieć, że w 1988 r. czasopismo naukowe „Nature” opublikowało wyniki badania jedynie czterech próbek. W rzeczywistości – zauważa profesor Torrisi – znaleźliśmy wyniki badań ponad szesnastu. To rzuca cień wątpliwości co do zasadności teorii, które zostały przedstawione wtedy w „Nature”."