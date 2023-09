Sekretarz generalny COMECE podkreśla, że regulacje są potrzebne, ale nie mogą być przyjmowane kosztem banalizowania wyjątkowości i godności ludzkiego embrionu. Ks. Manuel Enrique Barrios wskazuje, że tak zwana Regulacja SoHO może mieć poważne konsekwencje ze względu na szeroką definicję „substancji ludzkiej” przedstawioną w dokumencie, która może obejmować ludzkie zarodki i płody.

„Stawianie embrionów na równi z komórkami i tkankami nie jest dobre. Nie szanuje osobliwości i godności ludzkiego embrionu, jego znaczenia jako istoty ludzkiej, której należy bronić i uważamy, że należy to wyjaśnić. Niebezpieczeństwo polega na tym, że taka definicja może umniejszać godność i wartość życia ludzkiego, tworząc niedopuszczalną równoważność między embrionami i płodami a zwykłymi komórkami skóry lub osoczem krwi. W jaśniejszy sposób należy też wyrazić zawarte w regulaminie stwierdzenie, że muszą być respektowane zasady etyczne obowiązujące w danym kraju. Regulacja zawiera też stwierdzenia, które mogą stanowić furtkę do działań eugenicznych prowadzących do selekcji ludzkiej, które etycznie są niegodne. Jeśli ta regulacja wejdzie w życie będzie budziła poważne obawy, ponieważ ochrona ludzkiego embrionu jest bardzo ważna.“