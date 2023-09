Sekularyzacja nie jest diabolicznym wyzwaniem śmierci chrześcijaństwa, ale Bożym wyzwaniem, aby je przekształcać, oczyszczać i pogłębiać. Sekularyzacja przedstawia nam nowe warunki życia i pracy Kościoła, nowe wyzwania i nowe możliwości. Zmusza nas do zmiany kierunku i do tego, by wypłynąć na głębię – mówił do kapłanów archidiecezji łódzkiej ks. prof. Tomáš Halik.

Już po raz siódmy w łódzkiej bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki odbywają się trzy wieczory ze Słowem Bożym – Rekolekcje Kapłańskie 2023, które w tym roku prowadzi ks. prof. Tomáš Halik z Pragi.

– W tych czasach, jak mówi papież Franciszek, które nie są tylko epoką zmian, ale zmianą epoki światowa scena religijna zmienia się również powszechnie. Według różnych obserwatorów najszybszy proces sekularyzacji dzisiaj w całej Europie przebiega w Polsce. To jest coś podobnego do tego, co działo się w innych katolickich krajach, a dziś wydarza się tutaj: era masowego, większościowego katolicyzmu zbliża się w Polsce do końca. Jest to prawdziwe szczególnie w odniesieniu do młodego pokolenia Polaków. Owszem, widok wielu młodych entuzjastycznie nastawionych, będących na takich wydarzeniach jak Eucharystia na ostatnich Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie, daje dużo satysfakcji, to jednak nie powinno nam przysłaniać realistycznego obrazu odniesienia młodych Polaków do Kościoła i religii tak, jak pokazują nam to rzetelne socjologiczne badania – podkreślił kaznodzieja.

Duchowny zwrócił uwagę, że „archidiecezja łódzka ma tutaj pewną przewagę, bo już dość długo ma doświadczenie tego, czego Polski Kościół w innych częściach kraju musi się dopiero nauczyć”. – Sekularyzacja nie jest diabolicznym wyzwaniem śmierci chrześcijaństwa, ale Bożym wyzwaniem, aby je przekształcać, oczyszczać i pogłębiać. Sekularyzacja przedstawia nam nowe warunki życia i pracy Kościoła, nowe wyzwania i nowe możliwości. Zmusza nas do zmiany kierunku i do tego, by wypłynąć na głębię – zaznaczył ks. Halik.

– Powierzchowny człowiek może być religijny, może przyjmować wszystkie dogmaty i wypełniać wszystkie przepisy rytualne, ale jeśli nie przeszedł zwrotu ku wnętrzu, przemiany, to jego Bóg jest tylko zewnętrznym Bogiem, bardzo często jedynie tylko projekcją jego ludzkich pożądań i strachów. Autentyczność życia i autentyczność wiary nie mogą być od siebie oddzielone. Zewnętrzny, powierzchowny człowiek to osoba, która nie potrafi przekroczyć samej siebie. W chrześcijaństwie autentyczną transcendencją jest miłość, przekroczenie własnego egoizmu, własnego skoncentrowania na sobie. Ten, kto naprawdę kocha, kto przekracza siebie przez miłość, ten wszedł w głębię życia. Kto nie kocha, nie zna Boga, bo Bóg jest Miłością – mówi Pismo – dodał.

Nawiązując do cudu wielkiego połowu ryb z kart Ewangelii, rekolekcjonista zauważył, że „wielu rybaków ludzi ma dziś podobne odczucia – nasze sieci są puste”. – Jezus powiedział do apostołów: „idźcie od nowa i znów wypłyńcie na głębię”. To samo dziś Jezus mówi do nas! Wiara zakłada wytrwałość, by zaczynać znów i znów. Zaczynać znowu i znowu nie oznacza powtarzać tych samych błędów – znowu i znowu, ale oznacza porzucenie wygodnych płycizn i odwagę, by wypłynąć na głębię. Sekularne społeczeństwo, którego jesteśmy częścią, jest Galileą, gdzie powinniśmy szukać Chrystusa. Nawet to Jezioro Galilejskie ma głębię, którą powinniśmy odkryć – podkreślił ks. Halik.

Pierwszy rekolekcyjny wieczór zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu oraz kapłańskie spotkanie w domu biskupim.

Ks. prof. Tomáš Halík to jeden ze znamienitszych współczesnych intelektualistów katolickich. Profesor socjologii i teologii, doktor filozofii, studiował również psychologię kliniczną. Wykładowca Uniwersytetu Karola w Pradze. W czasach komunizmu jedna z ważniejszych postaci czeskiego podziemnego Kościoła katolickiego. Działał w opozycyjnych środowiskach intelektualnych. Uczestniczył w ruchu odnowy w okresie Praskiej Wiosny. Należał do bliskich współpracowników prezydenta Czech Václava Havla oraz arcybiskupa Pragi kard. Františka Tomáška. Laureat Nagrody Templetona 2014 przyznawanej za przekraczanie barier między nauką a wiarą.

Po polsku ukazało się kilkanaście jego książek, m.in. „Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą’”, „Drzewo ma jeszcze nadzieję. Kryzys jako szansa”, „Zacheuszu. 44 kazania o sensie życia”, „Europejskie mówienie o Bogu i milczenie o Bogu”, „Dotknij ran: duchowość nieobojętności”, „Różnorodność pojednana”, „Czas pustych Kościołów”, „Popołudnie chrześcijaństwa. Odwaga do zmiany”, „Przebudzenie aniołów”.